２大行動方案 守護臺灣

賴清德總統昨（二十六）日上午召開「守護民主台灣國安行動方案」國安高層會議後主持記者會，呼籲國人不要以為願意「割捨一些自由」、「犧牲一些主權」，屈辱地接受「民主臺灣」變成「中國臺灣」就可以換取「和平」，臺灣人有共同的責任來守護國家與印太區域的安全。並提出《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》及《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》兩大行動方案。賴清德總統向美國華盛頓郵報投書，敘明臺灣自我防衛的決心，並籲請全世界民主自由國家共同防衛印太的安全。

賴清德總統表示，北京當局近來全面推進企圖把「民主臺灣」變成「中國臺灣」的相關行動，已經對我國國家安全以及臺灣的自由民主帶來嚴重威脅。經過充分討論，我們研擬了兩項「守護民主台灣國家安全行動方案」作為具體的因應策略。

◎中國對臺、對印太區域威脅加劇

一如國際所關注，中國對臺灣、對印太區域的威脅正在加劇。近期以來，在日本、在菲律賓、在臺海周邊各類型的軍事侵擾、海上灰色地帶、假訊息認知操作等複合威脅不斷，讓我國在內的區域各方深感不安與困擾。

不僅如此，北京當局也以2027年完成「武統臺灣」為目標，加速侵略臺灣的軍事整備，持續升高在臺灣周邊的演習及灰帶侵擾，企圖「以武逼統」、「以武逼降」，併吞臺灣。

武力之外，中國正升高統戰措施，包括法律戰、心理戰、輿論戰，企圖在世界上消滅臺灣主權，更藉「反獨促統」及「跨境鎮壓」，企圖蠶食鯨吞中華民國政府管轄權，形塑對臺灣實質「治理」的假象。

在臺灣內部，中國正加大統戰滲透與分化，混淆國人國家認同，削弱我們的團結，以強加實踐他們主張「一國兩制臺灣方案」、「『愛國者』治臺」目標。為因應前所未有的嚴峻情勢，國安團隊已經規劃兩大行動方案，全面應對迫切的國安威脅，全力守護「民主臺灣」。

第一項行動方案是《堅定維護國家主權，全面建構民主防禦機制》。我要重申，「民主臺灣」是一個主權獨立的國家，國人及國際友人稱呼我們國家為中華民國、臺灣或中華民國臺灣；中華民國和中華人民共和國互不隸屬；臺灣主權不容侵犯併吞，中華民國臺灣的前途由二三○○萬臺灣人民決定；這就是我們要捍衛的現狀。

為了捍衛主權，打造堅強民主防禦機制，我們的具體行動如下

其一，國安團隊將偕同相關部門成立常態性專案小組，以「『民主臺灣』vs.『中國臺灣』」為主軸，研擬行動計畫，透過國際及國內的戰略溝通、歷史敘事、反制法律戰等多元手段，結合全社會及友盟國家，向全世界展現我們守護「民主臺灣」、堅定維護現狀的決心和意志。

其二，事實和真相是民主國家凝聚社會信任，強化國家認同的基礎。行政院將評估在各項重大施政及選舉期間，中國的介入干擾與可能衝擊，藉由事實揭露及正確資訊的充分流通。

其三，今年三月發布實施的因應中國統戰滲透及國安威脅的十七項策略，已經有初步成效，政府將持續落實執行，並加速推動國安十法立法。

其四，對於中國對臺灣人民的跨境鎮壓，行政院將偕同國安會採取具體措施、有效反制作為。

其五，歷來所有民調都顯示，國人壓倒性反對中國設定統一的「一國兩制臺灣方案」，我們應該透過集體作為，共同確立「一國兩制臺灣方案」是臺灣社會不可碰觸之紅線。

第二個行動方案：推動《強化國防戰力，全方位打造國防關聯產業》。和平必須靠實力，「投資國防就是投資安全、投資和平」。

◎展現決心承擔自我防衛責任

臺灣作為防衛第一島鏈最重要、也是最關鍵的環節，更不能夠變成區域安全的間隙。我們必須展現決心，承擔更大的自我防衛責任，以「自主防衛」及「聯合嚇阻」加速強化國防戰力，應對威脅；我們將以「拒止」、「韌性」、「智慧化」三大策略，達成階段性目標：

第一個目標是，2027年之前達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅；第二個目標是，2033年進一步建成高度強韌、全面嚇阻的防衛戰力；最終的目標是：建構可以永久捍衛「民主臺灣」的國防戰力。