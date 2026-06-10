大街打人小巷賠罪！誣控姚立和騙投資 SVD代表道歉信曝光

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八達創新科技創辦人姚立和近日遭港商SVD誣指吸金賴帳，SVD在台張姓代表因而聲明致歉。（圖／翻攝畫面）

知名科技大廠八達創新科技創辦人姚立和，日前遭港商Super Vision Development（簡稱 SVD）控訴吸金賴帳，此事在科技界引發軒然大波，但知情人士透露，姚立和在SVD投資時便提供超額股票作為擔保，且雙方已達成共識，受SVD委託而投訴媒體的張姓代表在新聞出來後，還發出道歉信，對姚立和造成的名譽受損與公司蒙冤致上最高歉意，並期望同心協力拓展事業、共創佳績。

據了解，姚立和多年前與高中時期的夥伴周魯合創磐石電池，開發電動車電力系統，周魯後擔任加州AC Propulsion總裁，ACP成為八達美國關係企業，在技轉Tesla、改裝BMW MiniE以及納智捷電動車專案計劃上都扮演重要角色。

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知情人士提到，姚立和2011年決定擴大電動車三電核心元件（電池、馬達、電控）的量產規模，砸下3000萬元美元在土城擴充鋰三元及磷酸鐵鋰電芯生產設備，並於中和設立電動車馬達及電控研發中心。

同時期，姚立和在陳姓台商的介紹下認識SVD楊姓董事，楊看上姚立和的專業背景和成果，對其事業表現高度興趣，雙方商議後決定合資進軍大陸江西贛州，SVD投入446萬美元（約1億4000萬新台幣）成立電動車馬達生產線以及整車組裝廠。

但進軍計畫因政商原因而未能順利，八達與SVD在台北協商結束合作計畫，姚立和提供八達創新300萬股股票給楊，作為轉投資或清償的擔保品，當時八達資產超過7億美元，300萬股股票市價逾3億台幣，十多年間都相安無事，近日卻因SVD內部高層變動，楊因故解職，現任管理層認為財務交代不清，委託在台張姓代表向媒體控訴姚吸金騙投、避不見面。

SVD在台張姓代表在道歉函中，強調對姚立和成名譽損失與公司蒙冤致最高歉意，並盼能同心協力拓展事業共創佳績。（圖／翻攝畫面）

「姚董事長電話二十多年沒換過，而且公司就在那，怎麼可能神隱。」知情人士氣憤表示，姚立和在新聞發布前一天接到張的電話，兩人當日便見面並達成共識，沒想到隔天就出現報導，連一向乾淨「不沾鍋」的前立委、姚立和胞弟姚立明都被拉下水。

眼見事情越演越烈，張姓代表連連向姚立和致歉，並發出道歉信，強調他與當年此案SVD公司代表人楊董事求證後，得知報導內容並未詳盡說明雙方合資過程始末，部分內容確實與事實不符有所偏差，「因而對長年奮鬥不懈創新高科技為台灣爭光值得尊敬的姚立和董事長造成名譽損失與公司蒙冤，特此致最高歉意。」

張姓代表在道歉信中強調，後續將誠摯著手進行當年雙方各自付出的努力再度達成協議，實現SVD成為八達公司的正式股東，同心協力拓展事業共創佳績，化干戈為玉帛達成雙贏。

知情人士表示，新聞出來後，科技圈議論紛紛，都不相信一向有口揭碑的姚立和會做出這種事，且八達近年發展良好，版圖擴展到無人機動力模組、機器人關節與Al Server BBU，副董事長黃光彩的AI 晶片的「石墨烯鑽石薄膜三維散熱」研發也已實驗成功，吸引高科技龍頭注意，八達也正與上市公司商議合併，預計明年有望上市，希望還姚立和一個遲來的清白與公道。

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