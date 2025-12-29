大街標五星旗小巷發道歉信！ 日本BL漫畫家「ニクヤ乾」台灣簽名會沒了

日本BL漫畫家ニクヤ乾在台灣引發巨大爭議。（翻攝自青文出版）

原訂於2026年2月台北國際動漫節期間盛大舉辦的日本BL漫畫家ニクヤ乾簽名會，因作者在社群平台上的標示與言論引發巨大爭議，主辦單位青文出版社於今（29日）發布正式公告，宣布取消所有相關活動並提供全額退款。

這起風波源於ニクヤ乾在X（原 Twitter）宣傳其熱門作品《當面相凶惡的鄰居是Ω時的應對法》繁體中文版時，錯誤使用中國國旗「五星旗」作為標示。儘管台灣讀者隨即禮貌提醒該作僅在台灣出版，並未於中國發行，作者初期的回應卻被認為過於敷衍，甚至以「不清楚法文版是否在法國販售」等言詞回擊，隨後更在直播音訊空間中以戲謔語氣稱呼台灣為「某個國家」，並嘲諷中國讀者需透過管道至「該國」購買BL作品。

作者ニクヤ乾曾在直播音訊空間中以戲謔語氣稱呼台灣為「某個國家」。（翻攝自青文出版）

這些言論迅速在台灣社群發酵，網友紛紛痛批作者態度輕率且缺乏對台灣讀者的基本尊重，認為其不僅傷害了讀者的認同感，更有將台灣視為中國版權替代品的嫌疑。

雖然ニクヤ乾事後刪除問題貼文，並改掛台灣國旗，同時發布中日雙語聲明致歉，坦承自己「無知且淺薄」，強調絕無輕視之意，但道歉內容與先前的嘲諷態度反差過大，多數讀者並不買單，抵制聲浪持續擴大。

青文出版社在審慎考量網路爭議與讀者情緒後，決定及時停損。（翻攝自青文出版）

青文出版社在審慎考量網路爭議與讀者情緒後，決定及時停損，於今日公告取消2026年2月7日原訂的2場簽名活動，包括動漫節現場及金石堂汀州店場次。針對已支付簽名資格費用的讀者，出版社承諾將於今年12月31日前完成全額退款。此一果斷處置獲得許多台灣書迷肯定，認為出版社展現了守護讀者尊嚴的立場，也為這場因國旗與稱謂引發的跨國文化爭議劃下句點。

