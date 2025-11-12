地方中心／綜合報導

受到鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳鎮昨晚被豪雨轟炸，但水退去了，才是一大難題，家裡、街道上通通都是黃色泥沙，今早天氣放晴，居民們都在忙著清理家園，更把被泥沙波及的桌椅、沙發等通通丟出來，整條街變成"傢俱街"，滿目瘡痍。蘇澳災情慘重，行政院顧問林國漳、立委陳俊宇和蘇澳鎮長李明哲也都趕緊來勘災，協助災後復原，以及傾聽災民需求。

一大早，居民拿著掃把、工具，不斷把水往外掃，淹水過後，雖然水退了，但是留下滿滿泥沙，家裡、路上通通是，蘇澳鎮中原路上更是滿目瘡痍。

只見整條街變成"傢俱街"，桌子、椅子、櫃子、沙發等通通丟出來，因為佈滿厚厚的黃色泥濘，幾乎變成廢棄物，住戶實在好無奈，在這裡住了好多年，第一次碰上這麼嚴重的災情。





大街滿泥沙! 蘇澳居民忙清家園 整條街成"家具街"。（圖／民視新聞）





被大雨肆虐，同樣慘兮兮的，還有蘇澳鎮的聖愛路。

只見一整條路上，每一戶一早任務，都是在清理家園，居民直呼，15年前梅姬颱風也帶來水災，但這次更加嚴重，因為這回水實在來的太快，完全來不及宣洩。





大街滿泥沙! 蘇澳居民忙清家園 整條街成"家具街"。（圖／民視新聞）





宜蘭蘇澳鎮災情慘重，行政院顧問林國漳、立委陳俊宇和蘇澳鎮長李明哲也都趕緊來勘災，協助災後復原，以及傾聽災民需求。

大爆雨淹水過後，水退了，恢復家園的路，才正要開始。





原文出處：大街滿泥沙! 蘇澳居民忙清家園 整條街成"家具街"

