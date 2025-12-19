大衝塔運動爆發 防火長城內掀起反集權數位革命

一場激進且去中心化的反集權「數位革命」從11月下旬開始，中國嚴密的防火長城內部掀起了驚濤駭浪。這場被外界稱為「大衝塔運動」的行動，並非傳統的街頭抗爭，而是一場發生在抖音評論區、B站彈幕及各大社群平台的「輿論游擊戰」，透過在 X平台的轉發，表達對中共集權統治的不滿，也讓外界見證了整整一代中國年輕人在感到「一無所有」後，所爆發的集體憤怒。

「衝塔」源自電玩遊戲隱喻 挑戰中國威權審查

「衝塔」一詞源自於「英雄聯盟」等 MOBA (多人線上戰鬥競技場類)電玩遊戲，意指玩家在缺乏小兵保護的情況下，強行衝向敵方防禦塔，而這通常會導致角色瞬間死亡。回到現實，在2025年的中國網路語境中，「塔」則象徵著以中國領導人習近平為核心的威權體制及其龐大的審查機器。

明知封號風險 中國網民仍前仆後繼投入行動

而參與這次大衝塔行動的網友，明知「衝塔」的後果是貼文被刪、帳號被封，甚至面臨警察盤查的現實風險，卻依然前仆後繼地發布直接批評中共及其最高領導人的言論。尤其為了避開AI 工具的審查，中國網民還展現了驚人的創造力。

摩斯密碼「習近平下台」 網友創意令人驚豔

有網友就使用「點讚」與「玫瑰」等正能量表情符號，排列出摩斯密碼，但解碼後竟是「XJP XT」(習近平下台)。另外，也有網友是以憲法做為法律武器，用一段朗讀中華人民共和國憲法第35條「保障言論自由」的影片，獲得超過15萬次點讚，雖然影片未被刪除，但評論區卻被嚴格控評，完全凸顯了整個網路審查的荒謬和非法性。中國人權執行主任周鋒鎖就大讚中國網友的創意，實在非常鼓舞人心。

他說：『這些年輕人的創造力，他們用各種各樣的辦法，用一種機器人、人工智慧都沒有辦法自動檢測的那些反共的語言，戲弄習近平等等這些，而且這些每天都很新鮮，但是一出來大家又都明白，這個很有意思，這個就是什麼防民之口勝於防川，就看到的確是要決堤的前兆，很多這樣的人在這種無所不在的審查之下，到處尋找可以反抗的空間，這也是非常鼓舞人心的。』





在一篇關於摩斯電碼的指南下，有人用表情符號拼出了摩斯電碼「XJP, XT」（習近平，下台）。(圖取自網路)

中國網民從恐懼轉向憤怒宣洩

至於中國網友為何會有這樣的動作？位於美國的「中國人權」就形容，這種類似「數位(字)自殺小隊」的戰術，標誌著一個重大的心理轉折點，也就是中國網民對國家報復的恐懼，已逐漸被宣洩憤怒的強烈渴望所取代。

青年失業讓網路焦躁 中共統治壓力巨大

而國防安全研究院國家安全研究所副研究員王占璽也早就觀察到，中國青年的高失業等原因，早已讓中國網路上呈現了某種程度的焦躁不安，讓中共面臨很大壓力。

王占璽說：『這兩年隨著整個經濟的情勢下滑，然後一般民眾，他們的就業收入生活水準，都持續的在面對更多的困境，他們對於這個社會資源分配不公，或者是這個特權階層的組建層，他們的失落變得特別強，那麼也非常容易在網路空間當中，形成這種集體批評的一種情況，在這樣的情況下，其實網路空間的輿情，就對中共統治形成很大的壓力。』

K字簽證政策遭反噬 小粉紅轉向質疑中共

其中尤其特別的是，許多過去支持中共的小粉紅，也都參與了這次大衝塔行動。中國人權分析，這種小粉紅叛逃的「迴旋鏢效應」，應該是源自於國家宣傳對自身信徒的反噬，其中像是中共為了反制美國，而祭出的「K字簽證」政策，讓面臨「畢業即失業」危機的理工科畢業生，目睹外國青年可以透過「K字簽證」，就能在沒有太多限制下，輕鬆地在中國找工作，享受超國民待遇，因此也開始質疑中共是否真的在「為人民服務」。

周鋒鎖說：『這裡邊，我想很多人他轉變，還有一個他是被迫的，他原來支持共產黨，很多程度上也是出於無奈，或者他找不到一個沒有恐懼的表達自己的渠道，現在他終於找到了這麼一個辦法，或者他寧願承擔一定的風險，我覺得這個轉變當然是喜聞樂見的，但是這個對我來講也不奇怪。』

延續六四與白紙運動 衝塔運動象徵人民不再恐懼

對於這起已經進行一個多月的衝塔行動，中國人權就認為，絕對可以視為是1989年六四民主運動和2022年白紙運動的一脈相承。儘管審查極力抹除歷史，但薪火仍在傳遞，而大衝塔運動就是對中國極權治理模式的一次壓力測試，不僅表明過去數十年來「以自由換取繁榮」的社會契約已正式失效，更是向所有獨裁者發出了一個信號：就是堅冰已破，憤怒的人民不再恐懼。