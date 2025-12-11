大衝擊！阿信50歲了「與翁立友同齡」 網驚：完全看不出來

五月天阿信（左圖，翻攝臉書）今年50歲，與台語歌王翁立友（右圖，萬星傳播提供）同齡。



五月天主唱阿信本月6日迎接50歲生日，人生正式邁入「半百」，粉絲紛紛在社群獻上祝福，其中有人分享，以台語歌曲《我問天》走紅的歌手翁立友也是同一年出生，讓網友相當意外，直呼「完全看不出來」。

阿信縱橫華語流行樂壇26年，其獨特唱腔、創作才華以及舞台魅力狀況絕佳，雖然已是知天命之年，但仍可在演唱會上自由跑跳；同樣是50歲的翁立友，則以詮釋深情台語歌曲見長，是許多人心目中的台語歌王。

對於兩人同齡，網友紛紛留言「太衝擊了！以為翁立友是長輩」、「真的看不出同歲」、「阿信是有吃防腐劑嗎」；也有人認為，在各自領域上兩人成就都很重要，雖然路線不同，但都是台灣的驕傲。

更多太報報導

「小商人」不看好他選嘉義市長 張啓楷親回21字

不想教召！35歲後備軍人買機票卻沒出國 耍手段代價曝光

北市消防局大膽偷拍！週刊曝替代役男潛女廁錄影 雲端搜出10多部片