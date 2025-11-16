大衣拿出來！入秋最強冷空氣來襲 下探12度時間曝光

週一（17日）將有較強的東北季風南下，低溫下探12度。（圖／pexels）





立冬過後天氣還是沒有明顯轉涼，白天無雨出太陽時，還是熱得想進冷氣房，不過週一（17日）將有較強的東北季風南下，氣象專家林得恩指出，這波冷空氣可能會是入秋以來，降溫最為明顯的一波，直逼大陸冷氣團等級，週二（18日）晚間至週三（19日）清晨，北部近山區低溫下探12度，預計週四（20日）會逐漸回溫。

中央氣象署表示，週一起東北季風增強，冷空氣南下，各地天氣轉涼，週二、週三受冷空氣影響，中部以北及宜花天氣明顯偏涼，其他地區早晚亦涼；週一、週二北部、東半部地區及恆春半島降雨機率高，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，中南部平地大致為多雲，不過山區亦有零星短暫雨，週三水氣逐漸減少，北部、宜花地區仍有局部短暫雨，台東及恆春半島亦有零星降雨機率。

中央氣象署也做出低溫預測，週一北部及宜蘭19~20度，中南部、花東及澎湖21~23度，金門19度，馬祖17度；週二至週三中部以北及宜蘭15~16度，南部、花東及澎湖18~20度，金門16度，馬祖14度；週四至週六（22日）北部及宜花15~19度，中南部及台東17~20度，澎湖19~21度，金門15~16度，馬祖14~15度。

台大大氣科學博士林得恩則在臉書粉專「林老師氣象站」發文，週二晚起至週三清晨，中部以北、宜花地區最低溫有機會下探至攝氏14至15度，北部近山區最低溫則可能跌到攝氏12度，直逼大陸冷氣團等級，「這波冷空氣可能會是入秋以來，降溫最為明顯的一波」，並預計週四白天才會逐漸回溫。

