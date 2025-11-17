即時中心／林耿郁報導

今（18）天受東北季風影響，北台灣氣溫逐漸下降，整日溫度介於16至19度，感受濕冷，外出請注意保暖並記得攜帶雨具；中部、花東清晨低溫為19、20度，高溫也略下降到22至24度，南部天氣變化不大，清晨為20、21度，高溫為27、28度，到晚上各地溫度會再下降。

降雨方面，氣象署預報，迎風面水氣偏多，桃園以北及宜蘭為陰雨天氣，尤其基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較持續、明顯，有局部大雨發生的機率，另外竹苗、花東及恆春半島亦有零星降雨機率，中南部地區仍為多雲到晴。

廣告 廣告

離島天氣：澎湖陰天，19至21度；金門陰時多雲，15至20度；馬祖陰天，13至17度。

東北風明顯增強，台南以北、基隆北海岸、花東、恆春半島及各離島，有8級以上強陣風發生的機率，苗栗至雲林沿海及澎湖，可能有10級以上強陣風；浪高普遍來到4米左右或以上，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島、馬祖有長浪發生的機率，海上作業請注意安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日受東北季風影響，可能挾帶微量境外移入影響本島、離島地區，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部污染物稍易累積；雲嘉南沿海地區因風速較強，易引發地表揚塵現象影響空氣品質及能見度。

竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；北部、中部、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級。

原文出處：快新聞／大衣準備好！東北風強襲 今起變天潮濕且「越晚越冷」

更多民視新聞報導

今暖明驟冷！北部高溫急掉10度 專家：入秋冬最強冷空氣

東北季風報到轉濕冷！北台灣愈晚愈涼 迎風面留意局部大雨

冷空氣南下！「這兩日」各地明顯轉涼 回溫時間曝光

