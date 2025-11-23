大表哥ET一燈之差險勝ZJZ奪BeeProCup《餓狼傳說》總冠軍！談台灣格鬥遊戲選手越老越強原因
由台灣格鬥遊戲圈泰斗 Gamerbee 舉辦的社群電競賽事 BeePro Cup 今（23）天進入最後的總決賽階段，《餓狼傳說：群狼之城》項目中同樣來自台灣的兩位頂尖選手 ET 與 ZJZ 連續碰頭兩次，上演十局精彩刺激的對決，最後則由 ET 連續兩度以一燈優勢贏下 ZJZ，拿下總冠軍。並且雖然這次賽是因為時程問題而無法獲得官方積分，但 ET 還是抱走了由 SNK 所贊助的冠軍獎金。賽後 ET 也接受 Yahoo奇摩遊戲電競的專訪，分享有 Bee Pro Cup 這樣的社群賽事舉辦真的很重要，也分享為什麼台灣的某些格鬥遊戲項目選手反而是年紀越長越強的原因。
Yahoo奇摩遊戲電競：這次參加社群賽事的感覺？在上次亞軍飲恨後，這一次終於拿到《餓狼傳說》冠軍的感覺怎麼樣？
Falcons ET：這次其實也是我自己第一次下來辦社群賽，就體會到 24 個人要處裡完所有事情的時間分配真的很重要，還要讓所有人都上直播，時間上確實有些不足，就體會到辦比賽真的不容易。至於這個冠軍，就覺得自己又更進步了一點，對手也是老對手 ZJZ 了，他也是依然很厲害，沒有選主力角色，選現在愛玩的普莉查也玩得那麼難打真的很厲害。贏了就真的非常開心，能拿下 Bee Pro Cup 的《餓狼傳說》冠軍！
Yahoo奇摩遊戲電競：覺得自己今天的表現怎麼樣？為什麼能夠連續兩次打滿，順利擊敗 ZJZ 呢？
Falcons ET：今天的表現可能就只差在一點細節的攻防吧！都只贏一個燈，基本上都是打滿了，可能就在緊張的氣氛下雙方的判斷與決策我做的更好一點，所以才獲勝了。
Yahoo奇摩遊戲電競：你覺得這是否是雙方在經驗上的差距使然呢？畢竟以台灣的格鬥遊戲圈來說，我們的選手似乎是打越久越強？
Falcons ET：經驗當然會影響，然後還有每個人的打法風格不同。比方說如果沒血了，ZJZ 可能選擇防守，我反而會選擇進攻，所以因為選擇不同而造就了結果不同。
Yahoo奇摩遊戲電競：近年來你應該是台灣在國際賽事上成績最亮眼的格鬥遊戲選手，是如何維持自己的狀態的？
Falcons ET：就是對遊戲的熱愛很重要。也一直有新的東西讓我對玩遊戲的熱情沒有減少，會一直研究然後打比賽，一直去累積自己的經驗、嘗試更多新事物這樣。
Yahoo奇摩遊戲電競：怎麼看待 Bee Pro Cup 這類社群賽事的存在與重要性呢？
Falcons ET：社群賽事真的很重要！因為其實還有很多遊戲有社群一直在玩，比方說《劍魂》之類的。主要是有沒有人願意跳出來推廣這個遊戲，因為雖然遊戲都一直有人在玩，但到底辦不辦的起來、有沒有人支持就是現實面的問題，所以有越來越多遊戲來 Bee Pro 辦社群賽事是真的很不錯。
Yahoo奇摩遊戲電競：在非常吃重反應力的格鬥遊戲電競上，台灣的格鬥遊戲圈的選手似乎是年紀越大越強，包括您也維持著非常頂尖的身手，為什麼會有這種現象呢？
Falcons ET：其實這也不一定，比方說《快打旋風6》就有很多年輕選手加入。這主要跟精通遊戲的難易度有關，比方說有些遊戲可能真的太難了，讓新手無法很快地加入，讓我們這些老手因為一直在玩所以就一直強。入門這件事肯定都還行，比方說《快打旋風6》的簡易模式之類的，但「深度」這件事就得要讓玩家懂更多知識、技巧才能更進步，這很關鍵。
Yahoo奇摩遊戲電競：我們的格鬥遊戲圈也出現了剛拿下亞青運銀牌的 Hope 與又剛等等的後起之秀，您對這件事有什麼看法呢？
Falcons ET：當然事非常羨慕《快打旋風6》有這些新血，就希望我們 SNK 這邊也有多一些新血加入。相信也是他們有地方做好了，才能吸引那麼多玩家，就非常羨慕呀！
Yahoo奇摩遊戲電競：您剛拿下世界冠軍了，展望來年，你覺得自己能做什麼，更有可能拿下連霸呢？
Falcons ET：主要就是自己的狀態、對應的角色與判斷做得很好的話，成功連霸是沒什麼問題的！
