大袋香灰丟垃圾車瞬間爆出！南投清潔員慘炸成「小灰人」 驚悚畫面曝光

記者林意筑／南投報導

民眾提著兩大袋黑色塑膠袋交給清潔隊員。（圖／翻攝自臉書 草屯人）

南投縣草屯鎮公所清潔隊日前收運垃圾時，有名女民眾提著兩大袋黑色塑膠袋交給清潔隊員，清潔隊員將垃圾接過後丟進垃圾車斗內，經壓縮機將垃圾緊壓，未料突然「炸灰」爆出大量粉塵，害得清潔隊員瞬間變成「小灰人」。畫面事後被PO上網引起民眾熱議，有大批網友留言撻伐，怒批「超沒品」、「請別讓你的無知隨便傷害別人」等。

垃圾被壓縮瞬間爆出大量香灰。（圖／翻攝自臉書 草屯人）

地方臉書社團「草屯人」，23日下午有網友發文，表示「香灰整袋丟進垃圾車......真的危險」，同時公布一段畫面，可見有名身穿白衣的婦女提著2大袋黑色塑膠袋交給清潔隊員，而清潔隊員也順勢將垃圾袋丟入垃圾車內，沒想到垃圾車壓縮機將垃圾緊壓的瞬間，突然有大量香灰爆出，直接「炸灰」在清潔隊員身上，害得清潔隊員瞬間變成「小灰人」，畫面相當怵目。

大量香灰爆出，害得清潔隊員瞬間變成「小灰人」。（圖／翻攝自臉書 草屯人）

影片曝光後引發熱議，惹得大批網友心疼，擔心清潔員會不會有吸入性危險或傷到眼睛，也希望要倒垃圾的人要多體諒清潔員的辛苦，但也有網友撻伐，怒批「超沒品」、「請別讓你的無知隨便傷害別人」、「缺德的人總是特別多」、「那歐巴桑還要再教育，真的很沒公德心」。

對此草屯鎮清潔隊回覆，感謝鄉親關心清潔隊員狀況，隊員目前狀況尚好，稍作清洗之後會繼續執勤，同時向各位草屯鄉親宣導，香灰弄濕再倒入垃圾袋，且垃圾袋內的空氣需排除、束緊，以防丟至垃圾車內時香灰復燃。

