大裁員潮！惠普宣布砍6000人 HP電腦恐漲價

AI浪潮再釀裁員！HP宣布砍6000人。（示意圖：MotionElements）

科技業再掀裁員潮，美國電腦與印表機大廠惠普（HP）25日宣布大規模重組計畫，預計在全球裁減約10%員工，人數上看6000人。

《法新社》報導，HP在最新的財報會議中揭露，為了專注於採用AI技術以促進創新並提升客戶滿意度，公司計畫2028財年前，在全球裁減4000名到6000名員工，作為公司精簡營運的一部分，並加速採用人工智慧，縮短產品開發時程。

HP表示，這項以AI為核心的轉型計畫，預定在2028會計年度結束前完成，每年為公司省下約10億美元（約新台幣313億元）的營運成本。

廣告 廣告

惠普也預警，電腦恐漲價。為了抵銷AI運算帶來的較高成本，公司計畫調漲電腦產品價格，同時也將與新的供應商合作，以調整成本結構。

消息公布後，惠普盤後股價下跌5.5%。

◆《中廣新聞》提醒您，本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。