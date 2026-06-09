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即時中心／林韋慈報導

梅雨鋒面持續影響台灣，各地迎來明顯降雨，帶動全台水庫蓄水回升。水利署表示，自6月4日起至今（9）日，全台水庫預估可增加蓄水量逾2億噸，其中南部近期降雨明顯挹注，曾文－烏山頭水庫系統預估進帳約4300萬噸，為全台水庫之最，蓄水率也回升至14.3%。

水利署：已有1億2359萬噸水流入水庫 曾文－烏山頭水庫進帳最多

根據水利署統計，自梅雨鋒面接近前的6月4日上午7時起，截至9日上午7時止，全台水庫預估可增加蓄水量達2億1720萬噸，目前已有1億2359萬噸水流入水庫，仍有約9361萬噸水量預計持續入庫。

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此次梅雨降雨分布相對平均，北、中、南主要水庫集水區皆獲得補注。其中北部水庫預估進帳約8210萬噸，中部約5800萬噸，南部約7700萬噸。進帳量最高的前三大水庫中，有兩座位於南部，依序為曾文－烏山頭水庫系統約4300萬噸、石門水庫約4200萬噸，以及南化水庫約2600萬噸。

水利署指出，南部主要水庫自去年11月進入枯水期後，集水區降雨量不足歷史同期一半，不過由於提前部署各項水源調度與備援措施，南部地區水情燈號至今仍維持正常。水利署表示，期待這波梅雨鋒面能有效補注南部水庫，改善長期偏乾情勢。目前對南部未來水情評估，已由先前的「不樂觀但穩定」轉為「審慎樂觀」。

原文出處：快新聞／大補水！全台水庫進帳逾2億噸「曾文烏山頭」居冠 水利署：南部水情樂觀

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