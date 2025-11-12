大西洋洋流系統恐崩潰 冰島列為國安疑慮與生存威脅

（中央社哥本哈根12日綜合外電報導）冰島氣候部長告訴路透社，冰島政府已將大西洋洋流系統可能崩潰列為國家安全疑慮與生存威脅，並著手擬定最壞情境的應對策略。

路透社報導，「大西洋經向翻轉環流」（Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC）將熱帶地區的溫暖海水北送，有助於維持歐洲冬季氣候溫和。

AMOC若崩潰，可能引發現代版冰河期，造成北歐冬季氣溫驟降、降雪與冰層大幅增加。歷史上，AMOC曾在約1萬2千年前的上一次冰河時期前崩潰過。

冰島氣候部長約翰松（Johann Pall Johannsson）透過電子郵件指出：「這對我國的韌性與安全構成直接威脅。」

他表示，這項議題升級意味冰島各部會將保持警戒並協調因應。政府正評估所需的進一步研究與政策，包括災害應變計畫的制訂。

風險評估涵蓋能源與糧食安全、基礎建設以及國際運輸等多個領域。

約翰松指出，隨著氣候暖化加劇與溫室氣體排放持續升高，冰島不能掉以輕心。

約翰松還說：「海冰變化可能影響海運；極端天候將嚴重衝擊農業與漁業，而這兩者是我國經濟與糧食體系的核心。」

他強調：「我們不能等到長期、確定的研究結果才採取行動。」（編譯：劉淑琴）1141112