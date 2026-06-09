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即時中心／陳奕劭報導

受滯留鋒面與西南氣流影響，全台天氣不穩定，各地都有大雨或豪雨的情形發生，中央氣象署日前啟動大規模劇烈豪雨作業。由於今（10）日起大規模及較劇烈豪雨的機率終於降低，氣象署預計上午8時起解除加強作業。

降雨趨緩時間曝

中央氣象署表示，今日仍有短延時強降雨，易有中小尺度對流系統伴隨瞬間大雨、雷擊及強陣風；中南部地區與東部、東南部山區不定時陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，山區請注意坍方、落石及溪水暴漲，山區累積雨量仍可能達到豪雨等級以上，低窪地區應慎防積淹水現象，其他地區亦有短暫陣雨或雷雨，外出應特別注意安全。

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氣象署指出，明（11）日下半天起隨著鋒面逐漸南移，各地降雨將稍微趨緩。氣溫方面，預測今日台灣北部及東半部高溫約25至29度，中南部約30度左右；各地低溫約23至25度。

氣象署發豪雨特報

中央氣象署發布豪雨特報，高雄市山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南、台東地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。

風力偏強，氣象署發布強風特報，今日晨至上午蘭嶼、綠島、彰化縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

快新聞／「大規模劇烈豪雨作業」今早8時退場 「這時間」全台雨勢趨緩

今日天氣。（圖／氣象署提供）

原文出處：快新聞／「大規模劇烈豪雨作業」今早8時退場 「這時間」全台雨勢趨緩

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