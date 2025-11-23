大規模失業恐來襲？AI教父曝7大威脅衝擊

AI的存在正改變著人們的生活與產業運作模式，也引發了對倫理、隱私與就業等議題的思考。（示意圖／翻攝自pexels）





隨著科技日新月異，全球正掀起一場人工智慧（AI）革命，AI的存在正改變著人們的生活與產業運作模式，也引發了對倫理、隱私與就業等議題的思考。對此，AI教父辛頓（Geoffrey Hinton）發布了7項警告，更直言「在AI快速發展的同時，也會使各國政府與科技巨頭一步步走向危機」。

根據《Business Insider》報導，辛頓與美國參議員伯尼‧桑德斯（Bernie Sanders）在喬治城大學（Georgetown University）舉辦的座談上指出，隨著人工智慧技術持續快速進步，AI不僅可能取代人類的工作，更可能在不久的將來引發大規模失業潮、加劇社會貧富差距，甚至重塑人類之間的互動模式，對經濟、社會及人類關係帶來劇烈影響。

工作被AI取代：新工作不再補位

以往每當新技術出現，通常會創造新的工作機會來取代被淘汰的職位，但辛頓發出警告，AI可能不再遵循這一規律，它取代人類工作的速度與範圍，可能遠超以往任何一次技術革命，導致失業問題無法自動被新職位填補。

貧富差距拉大：富者更富、窮者更窮

當辛頓被詢問到，像馬斯克（Elon Musk）、貝佐斯（Jeff Bezos）和祖克柏（Mark Zuckerberg）這樣的科技精英，是否會擔心他們的AI投資對人類社會的影響時，辛頓毫不猶豫表示「他們應該關心，但我不覺得他們是真的關心」。辛頓指出，若勞工階層被科技菁英所投資的AI技術取代，他們無法獲取相對應的薪資報酬，自然也無法購買商品。

AI超越人類：失業危機逼近

面對AI對於人類造成的影響，辛頓坦言，如今像GPT-5這樣的大型語言模型，已經掌握比任何人更多的知識量。辛頓表示，「現今幾乎所有專家都認為，只要人類先不要毀掉自己，也沒有出現大規模疫情這種意外，AI最終一定會變得比我們更聰明」，辛頓更強調，雖然還有辦法對未來1、2年做出預測，但沒有人知道人類完全被AI取代的那一天，世界會發生什麼變化。

課堂困境：如何使用AI，但不失批判性思考能力

辛頓指出，AI在教育體系中，應該被視為像計算機一樣的學習工具，是被用來加速學習，而不是成為讓學生偷懶的捷徑。辛頓直言，使用AI的人仍可進行批判性思考，「但如果把所有事情都交給AI，那就真的很糟糕了」，大學應該引導學生善用AI，而非完全依賴。

戰爭更容易：AI改變軍事遊戲規則

此外，辛頓也直言，當一個國家擁有一支由無人機或人形機器人組成的部隊時，那麼戰爭會更加被發動，富有國家容易入侵貧窮國家，甚至還會導致更多人傷亡。他進一步警告，從普丁掌權的俄羅斯到未來軍事化的威權政權，都可能會對這種侵略模式感到興趣。

AI被激發出「求生欲望」：高階AI系統可能抗拒被關閉

當被問及機器接管人類的恐懼是否仍只是科幻時，辛頓表示並非如此，這也是他在2023年離開谷歌後選擇公開發聲的原因。辛頓解釋，一旦AI系統具備形成「次目標」（subgoals）的能力，它們就會希望自己持續存在。辛頓表示，「我們已經見過這種情況，有AI想要繼續『存活』，甚至會試圖欺騙那些想要將它關閉的人」。

是納稅人造就AI：稅收是一切的根源

辛頓直言，其實這一切的根源，就是源自於「稅收」。辛頓指出，「這場AI革命的研究資金，幾乎全來自大學補助，也就是納稅人的錢；矽谷的崛起，很大程度上都是靠聯邦政府對史丹佛、柏克萊等大學的資助」。辛頓認為，美國政治已過度向金錢傾斜，表示「超級富豪繳的稅少，卻大享納稅人資助的創新紅利」。

