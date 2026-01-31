大觀音亭暨祀典興濟宮歲末送暖 大師揮毫贈春聯迎馬年





財團法人臺南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮31日舉辦歲末系列活動，上午進行「寒冬送暖」公益關懷行動，下午接續辦理「大師揮毫贈春聯」文化活動，結合慈善與傳統藝術，陪伴民眾溫暖迎接新春。

「寒冬送暖」活動在東區公所及北區公所的協助下順利進行，透過發放禮金方式，將關懷與祝福送至有需要的家庭手中。亭宮特別感謝十方大德的油香善款支持，讓廟方能成為善的橋樑，將溫暖與希望傳遞給更多人，也讓寒冷的冬日多了一份人情溫度。

下午於廟埕舉行的「大師揮毫贈春聯」活動同樣吸引大批民眾參與，仰慕五位書法名家風采的民眾早早排隊等候，現場人潮絡繹不絕，年節氣氛濃厚。書法老師們現場揮毫，以一筆一畫書寫吉祥祝福，亭宮也透過贈送春聯，將平安、喜氣與希望，伴隨墨香送到民眾手中。

大觀音亭暨祀典興濟宮表示，透過公益關懷與文化傳承並行的方式，不僅實踐觀音慈悲精神，也讓善念在社會中持續流轉。未來，亭宮將持續推動各項公益與文化活動，陪伴民眾在信仰與關懷中迎向嶄新的一年。

