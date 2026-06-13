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即時中心／陳奕劭報導

受到滯留鋒、低氣壓、西南風影響，台灣天氣多雨，國內規模最大的曾文水庫集水區近日也持續補水。經濟部水利署南區水資源分署統計指出，截至今（13）日上午6點，國內規模最大的曾文水庫集水區有效蓄水量突破1億立方米，有效蓄水容量22.98%。而供應民生用水的南化水庫也受助攻，有效蓄水容量來到63.32%。

曾文水庫大進補

根據《自由時報》報導，水利署南區水資源分署統計，曾文水庫集水區自4日清晨至12日下午，累積降雨量已超過420毫米，帶動水庫入流量持續增加，水位也穩定回升，蓄水率從原本個位數升至2成以上，增加約13個百分點。

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南水分署估算，曾文水庫近8天累計入流量可望超過1.23億立方公尺，且因集水區降雨仍在持續，後續入流量仍有增加空間。

南化水庫方面，集水區自4日以來累積降雨量也超過402毫米，上游逕流不斷挹注水庫，加上啟動甲仙攔河堰，自高雄旗山溪進行越域引水，雙重水源挹注下，預估可增加逾5900萬立方公尺水量。南化水庫蓄水率已回升至6成以上，8天前僅約21%。

最新曾文水庫水情揭曉

根據南水分署觀測，截至13日上午6時，曾文水庫水位標高為203.05公尺，蓄水率上升至22.98%，連同烏山頭水庫計算，兩水庫合計有效蓄水量已超過1.36億立方公尺。

南化水庫水位標高則升至172.98公尺，有效蓄水量為5180萬立方公尺，蓄水率達63.32%。

南水分署表示，目前台南地區供水維持正常，但仍提醒民眾持續節約用水，共同珍惜水資源。

快新聞／大解渴！曾文水庫「8天猛灌1.23億噸」最新蓄水量破億

國內規模最大的曾文水庫集水區有效蓄水量突破1億立方米，有效蓄水容量22.98%。（圖／擷取自經濟部水利署南區水資源分署網站）





原文出處：快新聞／大解渴！曾文水庫「8天猛灌1.23億噸」最新蓄水量破億

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