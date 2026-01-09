即時中心／林韋慈報導

台鐵今（9）日上午發生列車故障事故，一列行駛於樹林至板橋間的列車突然失去動力，卡在途中，正逢上班、上課通勤尖峰時段，導致北上列車大誤點，不少通勤族被迫遲到，直呼崩潰。

台鐵一列樹林調車場=台北間的迴送商務專列上午7時左右在樹林=板橋間，西線機車突然無動力，因正逢通勤時段，列車大誤點，不少車站擠爆旅客，根據台鐵列車行駛動態顯示，截至目前已有超過60班列車延誤，其中樹林至七堵區間部分列車誤點超過50分鐘。

對此，台鐵公司說明，當時列車行駛於樹林至板橋間西線中性區間時，因路塞狀況，司機員依規定降低車速，惟因操作不慎，導致列車停於中性區間（無電區間），列車因此失去動力。台鐵也指出，接獲通報後已立即指派救援機車前往，並將故障列車推進至板橋站處理。目前北上列車行經該區間約誤點35分鐘，相關調度仍在持續進行中。

台鐵也對此次列車延誤造成旅客不便表達歉意，並強調將檢討相關操作流程，避免類似情況再次發生。





原文出處：快新聞／大誤點！台鐵逾60班列車延誤 尖峰時間通勤族崩潰

