大變革！日本新版在留申請系統上路 強化手機認證與便利性

日本法務省出入國在留管理廳（入管廳）於5日正式啟用全面更新的「在留申請線上系統」，針對長期被詬病的附件容量限制與認證方式進行大幅改良，以應對創下歷史新高的在日外國人數。近期日本也持續研擬，針對「永住權」持有者的納稅義務監管，以及「歸化」申請的法遵審查，標準均擬顯著提高。



根據官方統計，截至2025年6月，在日外國人數已突破395萬人。本次系統改版最大的亮點在於全面支援智慧型手機認證。過去申請人必須準備IC讀卡機才能讀取個人編號卡（My Number Card），新系統則整合了「Myna Portal（マイナポータル）」應用程式，申請人僅需透過手機感應即可完成身分驗證。此外，為解決文件過大無法傳送的問題，單次申請的檔案合計容量上限從原本的10MB大幅放寬至25MB，並新增「暫存功能」，允許使用者將輸入進度存為XML檔案，避免因連線中斷需重新填寫，顯著降低操作負擔。



然而，在行政程序數位強化的同時，日本政府對外國人的居留管理也趨於嚴格。就相關長期資格的部分，日本政府針對「永住者」在留資格及「歸化」申請的審查基準已進一步嚴格化。如果永住權持有者若發生故意未繳納稅金或社會保險費之情形，將面臨在留資格被撤銷的處分。



另在取得日本國籍（歸化）方面，法務省也調整了實務審查標準。雖然《國籍法》條文規定的居住要件仍為「繼續5年以上」，但在實際運作上，為與永住許可的原則性標準整合，已傾向要求申請人需具備「原則10年以上」的居住實績。此外，審查過程中對於申請人的日語能力及生計穩定度的審核標準也同步提高。



新系統在執行面上也設下了嚴格的規範。入管廳特別提醒，若外國人在簽證到期後進入審查的「特例期間」，卻未在原在留期限屆滿前完成個人編號卡的效期延長並於系統重新申報，將被系統鎖定，無法進行線上補件。這意味著外國居民必須更主動管理證件效期，否則將失去使用線上服務的權利。另針對負責代辦簽證的公益法人及登錄支援機關職員，新規範要求自1月5日起，若受託進行代理申請，必須提交詳細的「使用者別誓約機關一覽表」，以強化對代辦人員的資格控管。



在留學生就業方面，為緩解春季審查塞車，入管廳呼籲4月入職的留學生務必在1月底前提出申請。同時，自2025年12月起實施新制，凡符合以下三種情況之一的申請人，在將「留學」資格變更為工作簽證時，可大幅簡化應備文件：一是日本國內大學（含研究所、短期大學）的畢業生或應屆畢業生；二是世界大學排名前300名內的海外大學畢業生；三是受聘於擁有留學生聘用及在留資格更新實績之機構者。上述對象在申請時僅需檢附說明書，即可視同優良企業聘用標準進行審查。



更多風傳媒報導

