大讚中天主播林宸佑優秀！張啓楷震驚「幾千塊能收買軍人？」

【記者邱筠媜／台北報導】中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑，涉及國安法、貪污治罪條例遭羈押禁見，民眾黨立委張啓楷今（17日）為林聲援，大讚林宸佑非常優秀，他監督執政黨令人印象深刻，台灣好不容易走過白色恐怖，希望不要來了綠色恐怖。張啓楷痛斥，黨檢媒一體運作，呼籲黨檢媒自制，不要讓媒體監督政府時噤若寒蟬，否則再這樣下去台灣會變成國際笑話。

張啓楷今上午出席「民眾的事，我們的事」民眾黨2026共同政策綱領記者會，會前接受媒體聯訪表示，台灣好不容易走過白色恐怖，希望不要來了綠色恐怖，中天主播林宸佑的事情，他非常震撼，台灣非常多人流血、流汗，甚至犧牲生命，好不容易爭取到民主、自由跟法治，馬德的事情非常非常嚴重，他昨天至今心上壓了一塊大石頭，台灣真的在走回頭路嗎？國際媒體會怎麼看馬德的事件？

張啓楷說，「馬德非常優秀，他監督執政黨，印象最深刻的是，一直追問民進黨團總召柯建銘誰是雜質、誰是中共同路人？跟聯電創辦人曹興誠針鋒相對。如今卻用《國安法》辦這樣的記者，他要求勿枉勿縱同時，證據夠明確嗎？需要嚴重到用《國安法》來辦人嗎？」

張啓楷表示，台灣是一個好不容易走過戒嚴的國家，他非常生氣聽到馬德事情，已經有媒體報導了，「黨檢媒」又一體了嗎？不是偵查不公開嗎？這不是跟民眾黨前主席柯文哲案如法炮製？請黨檢媒要自制，要拿出明確證據，「到目前為止，報導稱馬德拿了錢給現役軍人，軍人再把軍事資料給中共人士，這些資訊夠明確嗎？幾千塊可以收買一個人？是怎麼樣非常重要的軍事資料？」

張啓楷直言，一方面說偵查不公開，一方面媒體已經大肆報導，請黨檢媒自制，從柯文哲到蔡正元案，台灣民眾對司法公信力已經非常低了，司法已經非常脆弱了，請不要再破壞法治的根，不要造成台灣民眾寒蟬效應，不要讓媒體監督政府時噤若寒蟬，「那台灣還是民主國家嗎？再這樣下去台灣會變成國際笑話。」

