大讚可靠、信賴夥伴 谷立言：台灣扮演安全供應鏈重要角色

美國在台協會（AIT）處長谷立言今日前往台中參訪機械產業，他提及過往很多美國公司最重視成本，如今比較重視安全，台灣是非常可靠、可信賴的夥伴，台美除了在半導體或AI產業合作，也將在實體AI、高階機器人合作，協助美國達到川普總統再工業化目標。

谷立言（Raymond Greene）今（6日）於立法院副院長江啟臣陪同下，前往位於台中市南屯區的台中精機公司參訪產線。谷立言受訪表示，台灣與美國已經邁向黃金時代，去年台灣變成美國第4大貿易夥伴，美國也是台灣最大的出口目的地，台灣最大投資來源。

谷立言指出，台美不僅在半導體、AI產業合作，認為有更多機會可以把美國與台灣互補的經濟結合，尤其是在機械產業，在實體AI需要高端機器人與機械能力，台灣有非常強的經驗，不只實體AI產業，也幫助美國達到總統川普（Donald Trump）的再工業化目標。

谷立言提及，現在特別重視安全可靠供應鏈，以前很多美國的公司最重視成本，如今轉為重視安全，因此他強調，台灣是非常可靠、非常可信賴的夥伴；他認為在建立安全的供應鏈，台灣可以扮演非常重要的角色。

江啟臣表示，先前與谷立言談及台中的製造業，尤其美國推動在工業化，盼未來AI與機器人產業，台灣可在產業鏈上發揮互補的優勢，相信台灣產業及美國AI方面發展，可發揮最大的優勢與效益，對未來台中的產業發展絕對有幫助。

媒體詢問，美國有參議員對台灣在野黨削減國防預算感到失望的看法，江啟臣表示，立法院本身就是依權責執行預算審查，這部份不僅國防預算、總預算，目前都遇到困難，盼朝野各政黨好好坐下來談，趕快化解目前預算審查僵局。

