大讚台美關稅談判結果 緯創林憲銘：政府應獲得掌聲

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創(3231)今日舉辦「小年夜」旺年會活動，董事長林憲銘談到台美關稅談判結果，強調「我是覺得應該是要給政府掌聲了，因為確實不是很容易」，在美國政策變動性高、決策圈小且難以預測的情況下，台灣能談出這般具備市場競爭力的結果並不容易，讓產業不會受到不利影響，「大家看到那些結果，我認為是值得讚賞的」。

林憲銘強調，企業面對關稅與地緣政治變化，關鍵不在短期應對，而是長期結構是否具備韌性。回顧過去台灣產業西進的經驗，當時若未將核心能力留在台灣，一旦外部環境劇烈變動，企業經常難以及時調整；對照現況，只要產業根基仍在台灣，廠商向外前往美國、歐洲、東南亞或日本設立據點，都應被視為實力的延伸，而非掏空。

在產業布局上，林憲銘也從AI發展切入，指出當前AI已進入基礎建設的關鍵階段，企業除了參與硬體製造，也必須思考如何帶動應用面成長。台灣長期在硬體領域具備競爭優勢，但受限於市場規模，軟體與應用相對薄弱，若無法同步補強，將難以完整享受AI帶來的紅利。

林憲銘說，緯創自去年起推動免費算力計畫，原規劃於2026年提供新創與學界100Wh算力，實際執行後發現需求遠超預期，上半年即用罄原先規模，公司決定再加碼資源，下半年再提供100萬個運算小時，合計至少220Wh。林憲銘透露，申請案件中約六成來自生技新創，反映生技產業對高效運算的高度需求，因此可對台灣AI應用發展更具信心。

談及台灣整體環境，林憲銘坦言，能源與人才結構仍是產業長期課題。台灣水電資源有限，部分再生能源量體不足，核能雖具爭議，但往小型模組化反應爐(SMR)等方向發展是值得期待的。此外，國內工程師供給不足與人口老化，也限制產業擴張速度。在此現實條件下，企業走向海外設廠並非選項之一，而是必要路徑。

林憲銘強調，只要核心能力持續留在台灣，並以此為基礎向外延伸，台灣企業仍具備因應關稅、貿易戰與產業轉型的競爭力，也有機會在AI時代中，同時站穩硬體與應用兩端，支撐企業長期永續經營。

