大讚床技第一！司曉迪自爆被檀健次邀共度春宵 網挖「4線索」全符合

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國網紅「司曉迪」日前毀滅式爆料中國多位男星，還自稱「頂流全睡完」，引起軒然大波，其中，以《獵罪圖鑑》、《長相思》走紅的檀健次也在名單之中，雖然檀健次發聲否認，不過網友對比4條線索，發現幾乎全部符合，引發外界聯想。

根據司曉迪的爆料內容，指出檀健次約她一起過夜，聲稱對方當時留下一件白色T恤，結果有網友挖出該件衣服款式，檀健次曾在公開場合穿過，再來是司曉迪公開她跟檀健次的對話內容，眼尖的網友揪出微信大頭貼照片跟檀健次所使用的相同，就連「老子愛你」表情包也是檀健次曾在節目表明愛用的表情包。

檀健次節目中透露愛用的表情包，也在司曉迪爆料截圖中出現。（圖／翻攝自微博）

此外，還有網友依照司曉迪截圖對話上，檀健次表示人在寧波所顯示的時間線，查出與檀健次當時發文正在寧波吃美食的貼文相符，但儘管如此，檀健次本人早已在微博中發聲反駁，強調近來出現的爆料內容皆為不實，表示已經委託律師蒐證，將會維護權益而採取法律行動，同時也呼籲大眾要理性看待網路內容。

司曉迪爆料對話，檀健次被挖出曾穿過同款式。（圖／翻攝自微博）

事實上，被司曉迪這波爆料點名的男星，包括鹿晗、范丞丞、蔡徐坤、林更新、黃明昊、周奇等人，全都陸續發布聲明否認，且喊告司曉迪，後續，司曉迪一度刪光微博所有爆料貼文，本以為事件就此落幕，沒想到司曉迪又被發現轉戰X（前名稱：推特）繼續爆料，甚至還排行所有男神的床技，其中檀健次被評比為頂尖，鹿晗、范丞丞則被說是「夯」。

檀健次發文澄清。（圖／翻攝自微博）

