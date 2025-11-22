大讚張善政 前立委嘆：高雄市只剩政治亂秀
[NOWnews今日新聞] 高雄月世界垃圾山事件引發全台關注。對此，前國民黨立委陳學聖今（22）日表示，桃園市在市長張善政的帶領下，於中央最近公布的「坡地金育獎」中，拿下直轄市第一名與四項大獎，反觀民進黨長期推崇作秀市政風格，重視的是「看得見的活動」「聲量效果」「拍幾間廟、跑幾個點」，酸高雄是「政治亂秀路線」。
陳學聖今天在臉書發文表示，中央最近公布「坡地金育獎」，外界幾乎沒有討論，因為它沒有聲量、沒有舞台效果，也沒有演唱會效應。但這個獎，反而象徵一座城市最關鍵、最不能出錯的治理能力。桃園在張善政帶領下，一口氣拿下 直轄市第一名與四項大獎，這是桃園升格以來，鄭文燦任內從未拿過的肯定，且是由民進黨中央政府所頒發，更具意義。
陳學聖表示，山坡地保育，好說不好做，「理工男」張善政的作法不花俏，卻務實有效，方法包括：以衛星加無人機抓違規；土石流 LINE BOT即時回報；水保線上化、透明化。這些做法不會帶來聲量，卻能在關鍵時刻守住人命。
陳學聖指出，反觀民進黨長期推崇的市政風格，重視的是「看得見的活動」「聲量效果」「拍幾間廟、跑幾個點」。這也是為什麼在高雄看到美濃大峽谷、仁武垃圾山、山坡地破碎化問題持續惡化，不是不能做，是不想做。因為那些「看不見的治理」，被忽視得太久。
陳學聖提到，最近民進黨開始點名各種要參選桃園的人選，不管人名換成誰，代表的都是同一套「重表演、輕治理」的政治文化。而他要問的是，轉骨中的桃園，該往哪走？強調拜幾間廟的路線？政治亂秀路線？或者是像張善政這樣，把城市最看不見的地方顧好的務實路線？相信大家心中已有答案。
