大讚賈永婕打破花瓶印象「史詩級打臉」 網紅引昔日發言：別小看鐵人三項的女人

網紅「仙女懶媽」直言，賈永婕這次打破過去外界認為她是花瓶的質疑，「史詩級打臉那些只出一張嘴的嘴臉」。翻攝賈永婕臉書



美國傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）25日在無任何防護下，成功挑戰徒手登頂台北101，過程透過Netflix全球直播，成功讓全世界看見台灣，也讓幕後推手、台北101董事長賈永婕獲得不少民眾肯定，打破外界過去認為她是「花瓶」的質疑。網紅「仙女懶媽」也在臉書發文大讚，賈永婕這波操作「史詩級打臉那些只出一張嘴的嘴臉」。

當年賈永婕甫接任台北101董事長時，曾開玩笑表示「總經理朱麗文負責專業、精準，自己負責美麗、時尚」，引起外界質疑賈永婕只是一個花瓶，還有人批評賈永婕「說自己的專業是負責貌美如花，誰還想讀書」、「不要讀書，不要努力，靠著漂亮的臉皮，靠信眾的愛，過著無憂無慮的日子，這就是在台灣生活的訣竅」。

如今霍諾德成功攀上101頂端，賈永婕也成了讓全世界看見台灣最大的幕後功臣，仙女懶媽也在臉書發文直言，漂亮的女生讓人喜歡，有能力的女生讓人敬愛，漂亮又有能力的女生人盡可酸，「而在被酸、被質疑、被謾罵後仍能堅持到底，無疑是心理素質的極限運動員。」並大讚賈永婕這波操作「史詩級打臉那些只出一張嘴的嘴臉」，就像是賈永婕過去曾說過的，「大家好像小看了完成鐵人三項的女人的意志力。」

貼文發布後，迅速湧入大批網友留言支持賈永婕，紛紛喊話「謝謝賈董把台灣推向國際」、「賈永婕的人生越來越精彩。真是有勇有謀」、「賈董真的超棒，而且不畏懼酸民的勇氣，更欽佩。」賈永婕本人也在底下留言回覆「人盡可酸哈哈哈哈哈」。

