大讚邱議瑩「照顧人、守護價值」沈伯洋拍片力挺畫面曝光

2026縣市長選舉開跑！高雄市長參選人、民進黨立委邱議瑩今（10）日就在社群平台Threads上PO出一段立委沈伯洋公開支持她的影片；沈在畫面中強調，邱除了很照顧人之外，「該捍衛的價值她一定會守護到底」，並將會推出完整的政策，因此他也請鄉親們在民調中支持邱議瑩。

沈伯洋首先表示，邱議瑩一直以來，都是在立法院最照顧他的人，「我的肚子大部分都是她在填飽的。」

除此之外，沈伯洋也說，邱議瑩將會堅持捍衛自己應該捍衛的價值，「她一定會守護到底」，沈重申，這些堅持加上邱的政策完整性，以及她一路走來深厚的歷練、政策實戰經驗，「無論是在國會問政或公共議題推動上，都展現高度專業與責任感」。

最後，沈伯洋直指，如此照顧人、認真捍衛價值，且擁有深厚政治歷練的邱議瑩，是高雄市長的不二人選，因此他也懇託民眾在初選民調中支持邱，「在這邊拜託大家支持我們的議瑩姐，唯一支持邱議瑩。」

