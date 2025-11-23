大讚金馬獎走向國際！賴清德感性發聲：台灣民主「讓不同觀點辯論」
第62屆金馬獎昨（22）日風光落幕，電影《大濛》獲11項提名，最終抱回最佳原著劇本、最佳造型設計、最佳美術設計、最佳劇情片，成為今年大贏家。對此，總統賴清德也有感而發，該片導演陳玉勳讓觀眾走進台灣歷史現場，展現堅韌與勇氣；另他也認為，金馬獎不只是華語電影的重要指標，更是連結亞洲、走向國際的重要平台。
「在這片自由的土地上，讓每一種故事被看見」，賴清德向所有來到台灣的電影人，致上最深的謝意與祝福。謝謝他們用鏡頭和故事，一起在這片自由的土地上，分享各種不同的生命經驗與情感。
賴清德恭喜所有得獎者與入圍者，也特別恭喜獲得「最佳劇情片」的《大濛》團隊。他說，陳玉勳用一貫幽默又溫柔的視角，讓我們重新走進台灣的歷史現場，看見小人物如何在那個罩著大霧的時代裡相互扶持，展現堅韌與勇氣。
此外，賴清德指出，今年的金馬獎，從最佳男主角、女主角，到各個技術獎項，看到來自不同國家、不同語言、不同文化背景的演員與創作者，在金馬舞台上，用各自方式詮釋人生。題材有歷史記憶，也有社會議題；有家國離散，也有日常細瑣。「不論來自哪一個國度、哪一種語言，都可以在台灣自由創作、暢所欲言」。
賴清德也感性說道，台灣的民主，讓多元的國族敘事可以並存、讓不同的觀點可以辯論，更讓這些故事能夠被世界看見，「金馬獎不只是華語電影的重要指標，更是連結亞洲、走向國際的重要平台」。
最後，賴清德感謝金馬獎，年復一年在台灣這片自由土地上，守護每一位影人最珍貴的創作空間。他強調，只要有自由，就會有更多好電影誕生；只要願意走進戲院，就會有更多創作者被看見。
