大讚11月CPI好表現 哈塞特：Fed未來有很大降息空間

[Newtalk新聞] 美國周四（18 日）釋出最新的消費者物價指數（CPI），11 月整體增幅 2.7%，低於市場預期，核心 CPI 年增幅縮小到 2021 年初以來最低的 2.6%，且遠低於預估。激勵美股指數收漲。對此，下一任聯準會（Fed）主席大熱門的白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）高度讚許，並認為聯準會未來有很大降息空間。

哈塞特指出，美國經濟正展現出高成長、低通膨的態勢，「並不是說，我們已經能宣布在物價問題上取得勝利，但這份 CPI 報告好得令人震驚。薪資成長已快於物價上漲，美國納稅人明年將獲得可觀的退稅，政府也將協助推動抵押貸款利率下降」。

「正如之前所預測的，若能全力推進總供給，那將會對價格形成下行壓力，而這正是我們現在看到的。」

身為有望接替現任的鮑爾擔任下一任聯準會主席的大熱門之一，哈塞特也表示，未來聯準會應更加透明，「我認為，聯準會需要比現在透明 100%。不管誰在聯準會任職，都需要把所有牌都攤在桌面上，這樣才能真正理解這家機構內部到底發生了什麼事。」

不過，美國勞工統計局則說，11 月通膨升幅縮小可能是「技術性」因素所致，「不能對數據使用者提供具體的指引」；多數經濟學者認為，這份 CPI 數據對聯準會明（2026）年的利率決策影響不大，關鍵仍在於明年元月初將公布的 12 月就業報告。

美國總統川普日前向美國全國發表演説中承諾，明年的經濟狀況將有所改善，並提及其減稅政策、關稅措施以及更換鮑爾的計劃。預計明年初宣布接替鮑爾的人選。

