大讚Fed新主席人選華許聰明、強勢 川普：他確實想要降息

美國總統川普（Donald Trump）宣布，提名聯準會前官員華許（Kevin Warsh）擔任下屆聯準會主席，大讚華許聰明、優秀且強勢，川普表示，自己一直在關注華許，不過面對是否降息，川普則回應，「我們有談過這件事，我不想問他那個問題，我認為可能不太恰當。」但他也強調，華許確實有想要降息的意願。

聯準會現任主席鮑爾（Jerome Powell）任期將在5月屆滿，而55歲的華許曾在2006至2011年間擔任聯準會理事，如今獲川普提名接任主席一職，但這項任命案仍需經過參議院同意。

