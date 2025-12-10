大谷四度獲選美聯社MVP 追平老虎伍茲、詹皇紀錄

再度以壓倒性票數獲選美聯社年度最佳男運動員，在47名體育記者投票中，美國職棒大聯盟，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平拿下29票，生涯第4度獲獎；追平自由車傳奇阿姆斯壯（Lance Armstrong）、美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James），和高球名將老虎伍茲（Tiger Woods），也是加入道奇後連續兩年連莊獎項。

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平說：「首先能從這麼多，傑出的運動員中脫穎而出，真是太棒了，也是莫大的榮幸，而且能再次獲得這個獎項，並與您提到那些傳奇運動員並列，更是意義非凡。」

本季大谷敲出55轟、整體攻擊指數OPS破1，重返投手丘，也繳出2.87防禦率，堪稱投打再度進化。尤其在國聯冠軍賽關鍵第4戰，他投6局無失分、狂飆10K，還敲出三響砲，成為他生涯最精彩的一戰。

對於明（2026）年3月將代表日本，再次出戰世界棒球經典賽，大谷表示還不確定會以什麼方式出賽。

洛杉磯道奇隊球星大谷翔平表示，「我還不確定是否會登板投球，但球隊已經同意我參賽，至於上場時間、上場方式、包括打擊端，這些都是我們接下來要討論的問題。」

大谷翔平參戰加上日本首戰，就是面對台灣，讓明年的經典賽這場「台日大戰」備受關注。經典賽海外門票抽選，也在10日正式啟動，勢必再次掀起球迷搶票熱潮。

