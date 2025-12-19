大谷效應發酵！WBC日本轉播 首次獨家交給Netflix

（記者石耀宇／綜合報導）明年3月登場的第6屆世界棒球經典賽（WBC），日本球迷將迎來前所未有的「收視大轉彎」。MLB旗下的世界棒球經典公司（WBCI）已宣布，2026年WBC日本地區轉播權由Netflix獨家取得，屆時全賽事47場比賽都只會在Netflix上直播與隨選重看，地面電視與有線電視都不再轉播這項賽事，引發日本球迷一片譁然。

圖／2026年WBC日本地區轉播權由Netflix獨家取得，被解讀與「大谷翔平效應」密切相關。（資料照）

這是Netflix首次在日本直播大型體育賽事。根據MLB與Netflix發布的聲明，雙方簽訂的是獨家媒體權利合作，Netflix將成為日本境內唯一可收看WBC賽事的平台，提供即時轉播、賽後重播與相關延伸節目。MLB高層強調，這項合作反映經典賽在全球知名度與商業價值不斷攀升，也象徵主辦單位刻意透過數位串流與年輕世代拉近距離。

相較之下，2023年上一屆經典賽，日本轉播權是由多家媒體聯合持有，球迷只要打開電視就能免費收看日本隊賽事；這回WBCI不再透過電視台或報社中介，而是直接與Netflix簽下日本獨家合約。外電報導指出，這一方面與全球體育轉播「往串流靠攏」的趨勢有關，另一方面也反映日本市場在MLB眼中已具備足以支撐高額轉播權的付費能量，但實際金額並未對外公布。

圖／Netflix將成為日本境內唯一可收看2026 WBC賽事的平台。（翻攝 Netflix）

這次轉向串流，也被解讀與「大谷翔平效應」密切相關。日本隊在2023年經典賽決賽擊敗美國，由大谷三振隊友楚勞特、拿下隊史第3座冠軍，那一刻被視為賽史名場面，帶動全球收視與周邊商品銷售全面飆升，主辦方也在賽後宣布2026年將擴大賽事規模與商業布局。分析認為，日本身為衛冕軍，加上大谷在當地擁有壓倒性人氣，讓日本市場成為最適合透過獨家串流「變現」的試驗場。

依照目前規畫，2026年經典賽將在2026年3月5日至17日舉行，20支球隊分4個分組，在東京巨蛋、波多黎各聖胡安、休士頓，以及邁阿密進行預賽。東京僅承辦預賽分組賽事，8強賽起則改在休士頓與邁阿密進行，4強與冠軍戰將全數於邁阿密loanDepot Park舉行。

消息傳出後，日本媒體與球迷反應兩極，一方面擔心沒有電視轉播會讓高齡觀眾與部分家庭被拒於賽事之外，另一方面也有人認為，Netflix可能會搭配紀錄片、幕後花絮等原創內容，讓WBC變成「不只看球」的綜合娛樂體驗。

