大谷獲選年度傳奇時刻

大谷翔平獲球迷票選的傳奇時刻獎。（取自MLB）

本報綜合外電報導

MLB在社群貼文宣布，洛杉磯道奇球星大谷翔平今年國聯冠軍系列賽第4戰的3轟、10K表現，獲選為2025年MLB年度傳奇時刻。

10月17日這一戰，二刀流的「投手大谷」主投6局無失分，僅被敲出2支安打，飆出10次三振；「打者翔平」更是單場轟出3支全壘打，率領衛冕軍道奇終場5比1勝出，在7戰4勝制國家聯盟冠軍系列賽以4勝0敗橫掃密爾瓦基釀酒人，晉級世界大賽。

他賽後獲頒國聯冠軍系列賽最有價值球員MVP。

廣告 廣告

MLB今天在社群媒體Instagram發文，說「我們都坐上了地表最強Sho的頭等席。」Sho指的是大谷翔平名字的「翔」（Sho），常被拿來當諧音哏。

貼文指出「大谷翔平國聯冠軍系列賽第4戰的3轟、10K表現當屬2025年度傳奇時刻。」文末還附上一個代表「火燙」的「火苗」表情符號。

MLB於2020年10月宣布推出「傳奇時刻獎」（Legendary Moments Award）。當年得主是菲力普斯在世界大賽第4戰一記助坦帕灣光芒完成戲劇性逆轉的再見安打。