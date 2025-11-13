大谷獲選年度傳奇時刻
本報綜合外電報導
MLB在社群貼文宣布，洛杉磯道奇球星大谷翔平今年國聯冠軍系列賽第4戰的3轟、10K表現，獲選為2025年MLB年度傳奇時刻。
10月17日這一戰，二刀流的「投手大谷」主投6局無失分，僅被敲出2支安打，飆出10次三振；「打者翔平」更是單場轟出3支全壘打，率領衛冕軍道奇終場5比1勝出，在7戰4勝制國家聯盟冠軍系列賽以4勝0敗橫掃密爾瓦基釀酒人，晉級世界大賽。
他賽後獲頒國聯冠軍系列賽最有價值球員MVP。
MLB今天在社群媒體Instagram發文，說「我們都坐上了地表最強Sho的頭等席。」Sho指的是大谷翔平名字的「翔」（Sho），常被拿來當諧音哏。
貼文指出「大谷翔平國聯冠軍系列賽第4戰的3轟、10K表現當屬2025年度傳奇時刻。」文末還附上一個代表「火燙」的「火苗」表情符號。
MLB於2020年10月宣布推出「傳奇時刻獎」（Legendary Moments Award）。當年得主是菲力普斯在世界大賽第4戰一記助坦帕灣光芒完成戲劇性逆轉的再見安打。
其他人也在看
中國棒球城市聯賽引挖角疑慮 運動部：協助中職壯大
（中央社記者陳容琛台北12日電）中國棒球城市聯賽預計明年開打，運動部政務次長鄭世忠今天備詢時指出，比較擔心高端人才遭到惡意挖角，因此將協助中職壯大，期許在亞洲扮演舉足輕重地位。中央社 ・ 1 天前
樂天桃猿風波不斷韓媒大篇幅報導！以「荒唐、小氣、簡直離譜」為標題狂酸
體育中心／綜合報導樂天桃猿本季接連爆出食安風暴、二軍宿舍環境簡陋，加上奪冠後閃電換帥、後勤行政獎金僅有5000塊等，爭議不斷，連韓媒都相當關注此事，以「荒唐、小氣、離譜」為標題大篇幅報導。FTV Sports ・ 6 小時前
MLB／山本、朗希都被道奇搶走 凱許曼坦言洋基在日本沒市場了
日職西武獅隊王牌投手今井達也透過入札制挑戰大聯盟，預料會掀起搶人大戰，「紐約郵報」今天指出，洋基隊在這個休賽季面臨著一個棘手難題，但今井或許是補強先發投手群的目標。 所謂難題就是洋基必須增加輪值...聯合新聞網（運動） ・ 5 小時前
MLB／官網預言大谷翔平再奪MVP 準備迎接前所未有的紀錄
大聯盟年度MVP將於明天正式揭曉，道奇隊巨星大谷翔平挑戰生涯第4座、國聯第2座獎項倍受矚目，費城人隊隨隊記者佐勒斯基（Todd Zolecki）預言大谷勝出機率高達9成，主因正是獨一無二的「二刀...聯合新聞網（運動） ・ 4 小時前
MLB／二連霸道奇又有球員離隊！紅人承接捕手洛維特合約
道奇隊完成二連霸後外界預期會繼續積極補強，不過今天又有球員離隊，替補捕手洛維特（Ben Rortvedt）的合約被紅人隊承接。 道奇球團今天公布球員異動，捕手洛維特被紅人從讓渡名單中挑走，先發投...聯合新聞網（運動） ・ 9 小時前
MLB/年度傳奇時刻！大谷翔平國聯冠軍賽G4「3轟10K」首奪獎
大聯盟今（13日）公布2025年賽揚獎得主，美國聯盟由老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）以高票輕鬆蟬聯，成為史上第12名連莊的賽揚得主。中天新聞網 ・ 10 小時前
WBC》道奇恐不放行山本由伸參賽…日媒控「態度消極」 球團與武士隊角力展開
距離2026年世界棒球經典賽開打只剩下不到4個月，而在大聯盟進入休賽季後，手握「日籍三本柱」的洛杉磯緯來體育台 ・ 10 小時前
避免「全猿逃走中」！傳樂天砸5000萬盼留6隊都想搶到手的「老虎」黃子鵬
體育中心／綜合報導樂天桃猿雖然勇奪本季總冠軍，但隨後爆發的二軍宿舍和撤換總教練事件，讓奪冠喜悅完全被沖淡，不過仍盡力避免「全猿逃走中」，開出樂天易主後最大的4年5千萬元的合約，希望能夠留住在先發輪值中的「老虎」黃子鵬。另外，除了給決定續留的林承飛也開出3年逾2千萬合約外，也積極提前談約希望能用複數年約留住明年取得FA資格的隊長林立。FTV Sports ・ 1 天前
又一台灣人挑戰韓職！ 韓華鷹宣布簽下王彥程
韓國職棒明年起開放亞洲外援名額，韓華鷹今（13日）宣布補強，確定簽下台灣投手王彥程，年薪10萬美元（約新台幣310萬元）。中天新聞網 ・ 13 小時前
樂天桃猿》前兄弟金手套總仔被釋出！ 陳瑞振：若沒有球隊會先休息一下
前中職兄弟象總教練，樂天桃猿二軍守備教練陳瑞振，以及投手教練蔡明晉，昨日被球團通知不續約，陳瑞振表示：「自己也有思考接下來的計畫，若沒有其他球團的邀約，會先休息一下。」TSNA ・ 2 小時前
MLB／守護者連霸最佳教練 球迷急喊藍鳥主帥被搶劫！怒酸「最大笑話」
大聯盟12日公布年度最佳總教練，美聯最終由守護者總教練瓦格特（Stephen Vogt）擊敗藍鳥總教練史奈德（John Schneider）當選，成為美聯史上連霸最佳教練第2人，不料許多球迷直呼這個獎項應該給到史奈德，怒酸史奈德被搶了，沒得獎實在是「笑話」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／「海盜不會贏我想走」 球團才剛喊非賣！他卻遭前隊友曝想去洋基
被認為是今年國聯賽揚熱門人選的海盜「狀元」斯金斯（Paul Skenes），13日在賽揚得主公布前他竟遭前隊友爆料「想去洋基」，還傳出斯金斯認為海盜是支不會贏球的隊伍，希望球團能考慮放手把他換到紐約。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
中職／樂天桃猿風波不斷！馮健庭發文竟宣布退休 他不捨喊：絕對是有的
樂天桃猿9日無預警讓總教練古久保健二下台引發熱議，11日深夜資深內野手馮健庭也拋出震撼彈，在個人IG寫下「野球人生終了」宣布退休，底下馬上湧入隊友和其他隊選手留言祝福，其中成晉也不捨喊，「你絕對是有的啦，我們一起經歷太多事。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
棒球於開幕式前登場 美媒：大谷翔平為奧運打第一棒
（中央社記者林宏翰洛杉磯12日專電）2028年洛杉磯奧運調整賽程，棒球在開幕式前一天開打。美媒評估，這安排有利美國職棒大聯盟開放球員參賽，形容「大谷翔平打第一棒，開幕聖火接著登場」。中央社 ・ 13 小時前
NBA》明星賽玩新哏 美國隊vs.世界隊
NBA聯盟正式宣布本賽季明星賽改制，屆時將會有24位入選的明星賽選手，分成2支美國隊與1支世界隊展開循環賽爭冠，先發球員由球迷、媒體和球員共同投票選出，替補選手由教練挑選，但不再對球員的位置有限制。中時新聞網 ・ 17 小時前
MLB／斯金斯全票當選賽揚 山本由伸輸「他」拿第3！前2名票1張都沒有
大聯盟13日公布年度投手最大獎賽揚得主，最終海盜狀元斯金斯（Paul Skenes）全票當選國聯賽揚，成為聯盟史上第16位囊括所有第1名選票的投手，而日籍強投山本由伸最終僅拿第3名，無緣生涯首座賽揚。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
MLB》大聯盟2025賽季獎項本週陸續揭曉！
MLB美國職棒大聯盟在世界大賽結束後，正式進入休賽季，美國職棒記者協會（BBWAA）將陸續公布四大年度獎項得主，包括Jackie Robinson年度新人獎、年度最佳總教練、賽揚獎與最有價值球員獎，同時也會揭曉2025年All-MLB第一與第二隊名單。每一項BBWAA主要獎項皆有3名美聯與3名國聯決選者入圍。本屆有哪些焦點話題與懸念，以下是重點整理：Yahoo奇摩運動 ・ 8 小時前
MLB》不是山本由伸！ 海盜隊超級王牌Paul Skenes獲國聯賽揚獎
美國職棒大聯盟（MLB）今天公布國聯賽揚獎得主，匹茲堡海盜隊的王牌投手Paul Skenes以不可思議的表現，橫掃票選，正式榮膺2025年國家聯盟賽揚獎。這是他自去年拿下新人王之後的第二個完整賽季，也是隊史第三人。TSNA ・ 12 小時前
MLB／締造王朝不需要我！柯蕭沒興趣回道奇當教練 只想專心當5孩子的爸
今年季末宣布退休的傳奇投手柯蕭（Clayton Kershaw），生涯最後1年在道奇逆風翻盤奪冠下劃下完美句點，日前被問到是否有回到球隊擔任教練的想法，柯蕭表示目前只想專心照顧小孩，暫時遠離棒球生活。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職／台日棒球文化差異 古久保未率猿奪下聯盟優勝恐成硬傷
近幾年每年台灣大賽結束後，中華職棒真正的「季後賽」才正式展開，總有令人意想不到，甚至跌破眼鏡的新聞。然而昔日消息最多的富邦悍將，換教練早已習以為常，並未受到太多關注。後起的樂天桃猿，這幾年從從全...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前