大谷確定參戰WBC「二刀流」能否復活？ 3/6首戰台灣C組預賽賽程一次看

2026年世界棒球經典賽（WBC）明年3月開打，各界矚目道奇隊「日本三本柱」大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希是否會參賽。大谷先捎來好消息，今（25）日透過IG宣布，確定參賽經典賽。但其他外媒關注，大谷是否以投打「二刀流」形式參賽仍存疑問。而經典賽日本隊分在C組，預賽首戰於3月6日對上台灣，《民報》也整理相關賽程。

大谷確定再度披上國家隊戰袍，他在IG社群用日文寫道：「很高興可以再次代表日本出賽。」同時也用英文感謝球迷「會努力受訓，期待明年再看到你們」。他也貼出多張先前參加經典賽照片，一票網友湧進他的IG留言，大谷魅力旋風再起。

大谷投打形式未明確表態

根據《體育日本報》報導，大谷出戰經典賽，多家知名美媒記者稱並不意外。《洛杉磯時報》道奇隊專責記者哈里斯（Jack Harris）在X平台指出：「大谷翔平的WBC參賽宣言中，並未明確表示明年賽事是否會投球。」他分析，決定很可能要到春季賽事開始前才會做出，這意味著大谷是否以投打二刀流形式參賽，恐要到最後關頭才會確定。



另一《橘郡紀事報》記者普蘭克特（Bill Plankette）也發文，大谷但未提及投球或打擊事宜，顯示美媒普遍關注大谷的參賽形式，特別是在他經歷右肘手術復健後的投球能力。

二刀流完全復活仍待觀察

大谷在本季6月對聖地牙哥教士隊的比賽中，從第二次右肘手術後相隔663天重返投手丘。整季投球14場比賽，總計47局，戰績1勝1敗，防禦率2.87，度過了朝向二刀流完全復活的「復健季」。至於WBC是否如同前次大會般登板投球，目前仍未確定，預料將持續受到關注。

【2026年經典賽C組賽程一次看】