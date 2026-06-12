大谷第13轟出爐 7局膝傷退場

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

大谷翔平4局擊出安打。大谷連兩天開轟，不過在第7局因左膝受傷退場。（路透）

本報綜合外電報導

道奇二刀流球星大谷翔平昨天在與海盜3連戰最後一役，第3局打出本季第13轟，但7局因左膝發炎提前退場，此役他4度上壘，助隊以8比6拿下勝利；目前大谷列入每日觀察名單，教頭羅伯茲對此表示不太擔心。

大谷首局就獲保送，3局上在滿球數下，逮住海盜先發投手凱勒的橫掃球，轟過右中外野全壘打牆，擊出一發陽春全壘打，這也是他本季第4度連2戰開轟。

大谷連兩天開轟，不過在第7局因左膝受傷退場。（路透）

4局大谷趁勢再敲右外野一壘打，5局又獲四壞保送，但在企圖盜壘時，大谷左膝後側與腿後肌感到不適，7局在一二壘有人時被換下場。

道奇也折損先發投手羅布勒斯基，他先是被一記時速約155公里強襲球擊中大腿上方，接著在第5局雷諾茲擊出內野安打時，兩人又發生碰撞。羅布勒斯基投4.2局，被敲6支安打，包括2發全壘打，失掉4分。