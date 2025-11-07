大谷翔平三連霸！奪第4座銀棒獎 超越鈴木一朗締造新傳奇

（記者石耀宇／綜合報導）美國職棒大聯盟（MLB）於今（7）日公布2025年度銀棒獎（Silver Slugger Award）得主，洛杉磯道奇球星大谷翔平再度蟬聯國家聯盟指定打擊獎，締造連續三年、個人生涯第四次奪獎紀錄。這位日本雙刀球星不僅追平史上指定打擊的第二高得獎次數，更超越名人堂傳奇鈴木一朗，成為日本球員史上獲銀棒獎最多的選手。

圖／大谷翔平再度蟬聯國家聯盟指定打擊獎。（資料畫面）

根據MLB官網與外電報導，大谷翔平本季打擊火力全開，繳出打擊率.282、55發全壘打、102分打點，整體OPS高達1.014。他以超過50轟的成績刷新道奇隊史單季全壘打紀錄，並以146得分創下自1900年以來球隊「現代時代」新高，成為兼具長打與速度的少數強打者之一。

圖／大谷翔平第4度奪下銀棒獎。（翻攝 X／Los Angeles Dodgers）

雖在全壘打王及打點王之爭分別落後費城人舒瓦伯（Kyle Schwarber），但大谷翔平仍憑整體攻擊指數壓倒群雄，連續第三季捧起銀棒獎。自2023年起，他已連續三年奪得該獎，且分別在不同聯盟稱王（2023美聯、2024–2025國聯），這項成就前無古人，也使他成為史上最具跨聯盟影響力的指定打擊。

圖／大谷翔平連續兩年在道奇隊都奪下銀棒獎。（翻攝 X／MLB）

這是大谷繼2021年首次封王後，第4度奪下銀棒獎，僅次於紅襪傳奇歐提茲（David Ortiz）的7座紀錄。他同時超越日本棒球傳奇鈴木一朗的3次奪獎紀錄，成為日本選手史上在美職獲此榮譽最多的球員。鈴木一朗曾於2001、2007、2009年三度以外野手身分奪下該獎，被譽為日本棒球的象徵。

除了大谷之外，今年銀棒獎國聯名單群星雲集。紐約大都會雙星阿隆索（Pete Alonso）與索托（Juan Soto）分別奪下一壘與外野獎項；教士隊三壘手馬查多（Manny Machado）連兩年獲獎；洛磯捕手古德曼（Hunter Goodman）則創隊史首位奪獎紀錄。亞利桑那響尾蛇成為最大贏家，三名球員同獲銀棒獎，包括馬提（Ketel Marte）、佩爾多莫（Geraldo Perdomo）與卡羅爾（Corbin Carroll）。

MLB外電形容，大谷翔平不僅以「歷史級打擊數據」蟬聯銀棒獎，更持續改寫日本球員在大聯盟的地位。他的2025年球季被視為「打擊巔峰代表作」，在全球職棒舞台上再次證明「二刀流奇才」的傳奇地位。

