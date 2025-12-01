大谷翔平備戰WBC成焦點 郭泓志被問「如何指導」妙答一句

郭泓志出席《上山吧！台灣隊》首映會，被問及大谷翔平WBC備戰話題時笑回「這題給部長」。(記者潘少棠攝)

〔記者傅茗渝／台北報導〕世界棒球經典賽(WBC)將於2026年3月登場，運動部長李洋早前在立法院備詢時，被立委葉元之問到，「如何給大谷翔平這類明星球員技術指導？」，讓全場一度尷尬。對此，有「不死鳥」稱號的前旅美投手郭泓志，今(1日)出席三立實境節目《上山吧！台灣隊》首映會，被追問此話題時也妙答。

郭泓志不改幽默說：「大谷翔平這題就留給部長回答。」至於是否打算明年前進東京觀戰WBC？他笑答：「WBC門票還在努力當中，希望可以到現場幫他們加油。」

郭泓志這回加入《上山吧！台灣隊》，首度挑戰台灣最硬的聖稜線，過程腿軟到懷疑人生。他坦言，走在懸崖邊時腦中全是家人，「第一次爬山就挑戰大魔王」，卻因其他成員表現太穩，他反而不好意思承認害怕。直到後來聊天才發現，大家心裡其實都同樣恐懼，「那種共享恐懼反而成為最深的默契。」

郭泓志分享挑戰聖稜線的驚險過程，透露第一晚就因害怕躲在睡袋裡落淚。(記者潘少棠攝)

黃仕傑則笑曝，郭泓志一路問「這裡有沒有網咖？」原來他是想找地方視訊老婆小孩、報平安。郭泓志也不避諱分享，自己第一晚就在睡袋裡默默掉眼淚，害怕真的回不了家，「克服恐懼，是我這趟最大的課題。」

