大谷翔平再拿大咖代言！場外全球吸金媲美「這一位」頂級球星

（記者石耀宇／綜合報導）日本球星大谷翔平再添重量級代言。日本麒麟控股（Kirin Holdings）16日宣布，正式邀請現效力美國職棒大聯盟洛杉磯道奇隊的大谷翔平，擔任集團「免疫提升（免疫ケア）」推廣大使，自2026年1月1日起，在日本推出以「麒麟iMUSE營養補充劑系列」為主軸的一系列宣傳活動。

圖／日本球星大谷翔平再添重量級代言。（資料照）

麒麟表示，大谷長年重視自我健康管理，成為人父後更關注家人健康狀況，形象與集團「讓從兒童到成人都能享有健康生活」的願景相符，因此決定啟用他代言免疫保健產品，透過廣告與活動進一步推廣「免疫照護」概念。相關廣告預計自明年元旦起陸續在日本各大媒體曝光。

場上屢創紀錄、場外身價同樣驚人。美國財經雜誌《富比士》（Forbes）5月公布「2025年全球收入最高運動員排行榜」時，大谷以約1億250萬美元（約新台幣39億元）總收入名列第9，其中約1億美元來自代言、廣告與各類商業合作，場內薪資僅占少數。與NBA球星柯瑞（Stephen Curry）一樣，大谷被點名為「場外代言收入最高的運動員之一」，顯示其在全球品牌市場的吸金實力。

圖／「2025年全球收入最高運動員排行榜」葡萄牙足球巨星C羅、NBA球星柯瑞位居1、2名。（翻攝 IG）

大谷2023年底與道奇簽下10年7億美元（約新台幣220億元）合約，但採延後支付設計，現階段實領年薪約200萬美元；在此情況下，他的總收入主要由場外商業合作支撐。對照榜首葡萄牙足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）年收入約2.75億美元、其中場外收入約5,000萬美元，大谷雖在總額上不及C羅，卻憑藉高達9位數美元的場外代言，穩坐當代體壇最具商業價值的明星之一。

