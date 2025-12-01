大谷翔平出戰WBC備受關注 郭泓志回應了

郭泓志出席實境冒險節目《上山吧！台灣隊》首映。（圖／侯世駿攝）

世界棒球經典賽（WBC）將於2026年3月登場，日前運動部長李洋赴立法院教育及文化委員會備詢，被立委詢問台灣隊該如何對付大谷翔平時，李洋說：「那針對大谷翔平這樣的明星球員，可以給什麼技術指導？科研？」李洋回應：「國訓中心有相關運動科技研發，但能否讓大谷翔平納入，還可能要商議。」

郭泓志今（1日）出席實境冒險節目《上山吧！台灣隊》首映被問此事，他笑回：「大谷翔平這題就留給部長回答。」至於明年是否會到東京觀戰，郭泓志說：「WBC門票還在努力當中，希望可以到現場幫他們加油。」

此次，首映會上，郭泓志與雷艾美、楊盛堯（MAX）、蕭志瑋（八弟）、黃仕傑（阿傑）、文姿云、吳佳穎、陳彥博、蕭俊文等人一同出席，分享跨越歐、亞、非三洲的極限登山經驗。郭泓志提到挑戰聖稜線時，一度在睡袋中偷偷流淚，也更加思念家人，展現冒險背後的真實心路。

節目中，MAX在吉力馬札羅山克服高山症體力不支，仍堅持教八弟煮珍珠奶茶，感動全隊。雷艾美則在5895公尺高山症發作下，仍照顧隊員並分享手套給凍僵的文姿云，她感慨：「爬山不是征服高度，而是克服內心害怕。」八弟、阿傑與吳佳穎也分享面對懸崖峭壁、凍傷和未知挑戰的心情，大家一致認為，「平安回家，就是最大的成功」。

