大谷翔平分享愛犬新書！愛女入鏡萌翻粉絲 共讀畫面超溫馨

日本球星大谷翔平於去年4月升格為人父，雖然愛女未曾露臉，但是在平時紀錄生活點滴時，常常會看到孩子可愛的身影，今（4）日大谷分享自己跟愛犬合作的首本童書上市，他在網路上分享自己跟愛犬、女兒一起讀書的可愛畫面，讓網友們看了直呼簡直要融化！

大谷翔平和愛犬、愛女一起讀書。（圖／取自shoheiohtani IG）

大谷翔平介紹，自己跟愛犬Decoy的第一本童書出版，自己已經迫不及待閱讀，同時也分享自己開箱的畫面。從畫面中可見，大谷翔平手上拿著書本，懷中抱著愛犬Decoy，同時還有自己愛女的小手小腳，畫面相當溫馨可愛。

看到這個畫面的網友們紛紛留言「太可愛了」、「在溫暖的陽光下，愛女可愛的小手、小腳，還有Decoy，真是美好的親子共讀時光，謝謝分享這麼棒的照片」、「真是可愛的畫面，好想一起聽你唸故事啊」、「寶寶的腳太可愛了」。

大谷翔平雖然沒讓女兒露臉，但是受訪時被問到女兒時，常常露出慈祥的微笑，平時除了受訓外，回家就是當奶爸，談起爸爸經，大谷曾說：「每次回到家看到女兒的臉就覺得相當幸福，這讓我從一天的疲憊中解脫。」讓大家看到頂級球星成為爸爸溫柔的一面。

