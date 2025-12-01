大谷翔平參戰經典賽 日本隊賽事門票炒到50萬日圓天價

生活中心／陳堯棋 嚴凱 台北報導

明年3月登場的WBC經典賽，自從道奇隊球星大谷翔平宣布參加之後，日本隊相關賽事的門票轉售市場陷入瘋狂，因為"大谷效應"票價翻漲數十倍。截至11月底，日本隊比賽門票，內野一壘側指定席，票價最高曾出現一張50萬日圓，約10萬元台幣的天價！

道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平，11月底宣布參加2026WBC棒球經典賽，讓全世界球迷欣喜若狂，門票市場更掀起一波大谷效應。日媒斗大標題寫下，大谷翔平宣布參加世界棒球經典賽後，球票價格飆升，截至11月30號，日本隊賽事，一壘側內野指定座位的門票，票務網站標價，已高達每張50萬日圓，相當於10萬台幣，價格翻了數十倍，就連二樓座位，原本一張只要6500日圓，瞬間漲了22倍，高達14萬日圓。

大谷翔平確定參戰經典賽 門票已炒到50萬日圓天價

日媒曝日本隊經典賽賽事門票已炒到50萬元日幣。（圖／民視新聞）球迷林先生：「我覺得雖然說我個人是不會買黃牛票，但我覺得這個現象蠻正常的，因為畢竟大谷去大聯盟這麼多年，大家知道他的表現是MVP等級身手，最壞的打算就是，可能只能飯店看(電視)，因為如果真的是大家太搶手的話，或搶不贏當地人的話，那真的沒辦法。」球評許維智：「畢竟經典賽久久才一次，而且大谷翔平還有可能是最後一次，最後一次打經典賽，一張(日本隊)門票，一、兩百萬日幣以上都有可能。」球迷、球評對於天價球票，完全不意外，實際點進日本跨國旅行社網站，3月6號台日大戰的套裝行程，要價近9萬台幣。國內旅行社也看準經典賽商機，包括野樵國際旅行社，也推出6天機加酒，加4場門票，套裝價從8萬2000元到14萬9000元，東南旅遊6到8天的套裝行程，含5場門票，售價從19萬8000元到32萬8000元，飛肯旅遊則提供3日套裝，含1場門票，價格8萬8888元起。

旅行社推出經典賽套裝行程。（圖／民視新聞）旅遊社行銷副理徐玉玲：「九月份開始的時候，由於WBC熱度已經開始上升，其實在東京機加酒的行程，詢問度已經高達兩成以上，尤其是大谷翔平，還有就是中華隊的球員，哪些球員確定要參賽的時候，目前的銷售熱度已經到三成以上。」強調買氣、詢問度越來越夯，光是會員優先購票，就已經炒到天價，明年1月中旬全面開放售票，價格有望再創新高，球迷想一堵大谷風采，只能各憑本事。

