大谷翔平喻國防 張惇涵：夠強對手就會敬遠

▲行政院秘書長張惇涵拿大谷翔平比喻台灣國防，只要自己夠強對手與敵人就會敬而遠之。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨日宣布「守護民主台灣國安行動方案」，計畫在2026年至2033年投入1.25兆國防預算，強調以實力守護台海和平，以決心掌握國家命運，引發國民黨抨擊，藍營主席鄭麗文更砲轟此舉恐讓台海變成火藥庫、台灣變成兵工廠。對此行政院秘書長張惇涵今（27）日在記者會提及，藍委葉元之問運動部長李洋要怎麼對付大谷翔平，在與藍鳥第三場世界大賽中，前四個打席都打出安打，後四個打席被對手故意四壞保送，故意四壞在日本被稱為「敬遠」，回到國防如果夠強，對手跟敵人就會敬而遠之。

廣告 廣告

葉元之昨日質詢運動部長李洋該如何應付大谷翔平引發熱議，對於總統賴清德宣布8年國防預算1.25兆，張惇涵說，這讓他想到美國職棒大聯盟世界大賽第三戰，大谷翔平前四打席都打出安打，後四個打席被對手故意四壞保送，故意四壞在日本用語叫做「敬遠」。

張惇涵說，這個故事回到國防，如果自己夠強，對手與敵人就會對你敬而遠之，這也是總統賴清德與院長卓榮泰不斷強調和平靠實力的原因，增強國防是為了避戰、和平，不是成為兵工廠。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

賴清德宣示1.25兆國防預算 顧立雄證實：與美方完成初步協調

盼在野支持1.25兆國防預算 卓榮泰喊拋棄成見：沒有國哪有黨

加碼國防預算恐嚇跑外資 專家：戰略白癡都知道台灣無法軍備競賽