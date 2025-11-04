大谷翔平奪冠後限時動態曬愛犬 粉絲驚呼：狗狗也遠征多倫多

大谷翔平愛犬「Dekopin」。圖／翻攝自IG＠shoheiohtani

洛杉磯道奇奪下世界大賽二連霸後，二刀流球星大谷翔平在昨（3）日於Instagram限時動態分享一張愛犬「Dekopin」的近照，再度融化全球粉絲。

照片中，Dekopin坐在沙發上，神情放鬆、眼神帶點睡意，模樣相當可愛。透過背後的大面窗戶可見外頭的建築，被推測為多倫多藍鳥隊主場Rogers Centre，代表這張照片可能是在世界大賽期間拍攝。

道奇於2日，在多倫多進行的世界大賽第7戰中以5比4擊敗藍鳥，成功完成二連霸。多位球迷驚喜發現Dekopin似乎也同行，紛紛在社群留言：「Dekopin也去了多倫多？太可愛了吧！」、「真美子和Dekopin都到場應援，好幸福的一家！」、「Dekopin也是道奇的一員啊！」

