大谷翔平宣布代表日本參戰WBC！明年三月對上台灣掀全球焦點

美職大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平。 圖：攝自大谷翔平IG/@shoheiohtani

[Newtalk新聞] 美職大聯盟洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平，周一（24 日）在個人 IG 上宣布，將代表日本出戰明年三月登場的世界棒球經典賽（WBC），引發全球球迷高度關注，也讓明年中華隊對上日本隊的分組賽事掀起焦點。

繼 2023 年幫助日本奪下 WBC 冠軍後，大谷再度於國際賽中亮相，被視為今年日本隊的重要精神象徵，他在貼文中雖僅短短幾句，卻傳達出明確的參賽決心。大谷先是以英文向全球球迷致意：「感謝所有球迷的支持，讓我又完成了另一個精彩的賽季，我會努力訓練，期待明年再見到各位。」接著再以日文表示，「很高興可以再次代表日本出賽。」

大谷發佈多張照片，包括 2023 年經典賽日本隊奪冠畫面，大谷扛著國旗以及投球的照片，最後則是一張已打上 2026 經典賽的圖卡，宣布參戰明年經典賽。道奇隊球迷也留言支持，認為他在國家隊與球隊之間的平衡展現了成熟度。

世界棒球經典賽（WBC）由美國大聯盟（MLB）與世界棒壘球聯盟（WBSC）共同舉辦，四年一度，是全球競爭最激烈的國際棒球賽事之一。參賽國家橫跨三大洲，各國皆會召回頂尖旅外球員，使比賽強度與 MLB 季後賽相近，向來吸引大量球迷關注。

日本隊在過去五屆經典賽中三度奪冠，是賽史最成功的隊伍之一。大谷在上一屆冠軍戰中飆出了關鍵三振，成為全球焦點，也讓他在 WBC 的地位更加不可動搖。此次宣布參賽，被視為日本隊再度挑戰冠軍的重要戰力補強。

第六屆世界棒球經典賽（WBC）資格賽二月中下旬將開戰，中華隊今（3）日上午11點將於大巨蛋正式展開集訓。同時 36人完整名單也同步亮相， 圖：取自世界十二強棒球錦標賽粉專

中華隊將於明年 3 月 6 日於東京巨蛋正面迎戰日本隊，這場分組賽的焦點戰更因大谷表態參戰，是否首戰就將碰上「投手大谷」或是「打者翔平」，備受外界期待。

目前，中華隊正進行球員名單調整，教練團表示，將以「力拚每一局」為核心策略，面對日本、尤其是大谷領軍的陣容，球員必須以最完備狀態上陣。球迷也希望中華隊能在強敵環伺的賽程中打出亮點，展現台灣球員的競爭力。

