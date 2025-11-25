大谷翔平宣布參戰WBC 首戰將對決台灣
道奇日籍球星大谷翔平今在Instagram宣布，將代表日本隊出戰2026年第6屆世界棒球經典賽（WBC），並以身穿武士隊球衣的舊照寫下「很開心能再度代表日本出賽」，距離明年3月開打倒數100天之際，提前為衛冕軍注入強心針。
大谷2023年首度參賽就以二刀流率日本奪冠，冠軍戰擔任終結者，九局下三振當時天使隊友楚奧特，成為經典一幕，也助日本奪下第三冠。
不過，由於大谷明年球季預計恢復投打二刀流，是否在WBC擔任投手仍需協調；道奇球團、大谷與日本隊將進一步討論出賽方式與計畫。
賽程方面，日本被分在東京巨蛋C組，預賽首戰將對上台灣，同組還有南韓、澳洲與捷克；隨著大谷正式表態參戰，台日首戰與日本挑戰二連霸的話題熱度勢必再升溫。
