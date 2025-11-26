大谷翔平宣布參賽WBC「想為國出戰」 投打定位仍在協調中
洛杉磯道奇隊「二刀流」球星大谷翔平於11月26日透過線上方式接受日媒訪問，首度說明他決定參加2026年世界棒球經典賽（WBC）後的相關規劃與想法。他透露，投打使用方式與報到時程等細節仍待與日方教練團及道奇球團進一步協調。
大谷日前透過社群平台發布身穿日本武士隊球衣的照片，正式對外宣布將再次披上國家隊戰袍。他表示，之所以主動請纓參賽，是因為始終抱持希望為國出戰的心願，「我一直希望能被選上、希望能參加。上屆是我第一次打WBC，那真的是一個非常棒的舞台。」
針對出賽規畫，他說：「目前細節都還沒談妥，什麼都不能斷言。只是先取得球團同意，才選擇公開消息。」
對於是否會以投手身分上場，包括先發或後援等角色，大谷指出，所有情境皆已列入討論範圍，並準備多種方案以因應不同需求。他強調，無論是否擔任投手，甚至完全不投球的情況都已預先準備，「將與球團和代表隊找出最合適的模式。」
他也坦言，相較於2023年首度參加WBC時對比賽節奏與流程感到陌生，這次已有實戰經驗，相信能更快進入狀況、有效應對。
此外，大谷強調，本次規劃不僅關注賽事本身，還涵蓋WBC結束後如何銜接道奇春訓與球季開幕，因此所有準備都須提前展開，預作完整安排。
