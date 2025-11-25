大谷翔平宣布參賽WBC！3月6日對戰台灣隊

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇隊的日籍球星大谷翔平（Shohei Ohtani）確認參加明年（2026）的世界棒球經典賽，他今（25日）透過個人Instagram表示，「很開心能代表日本，再度出賽」。他也用英文感謝球迷的支持，並矢言「會努力受訓，且期待明年再看到你們（指球迷）」。

大谷翔平先用英文表示，自己剛結束一個令人難忘的球季，也承諾會繼續努力訓練，「期盼明年再次見到大家」。隨後，他以日文表達對為國出賽的期待，強調能再披日本隊戰袍是件相當榮幸的事。

大谷翔平本月稍早獲得MLB國家聯盟年度最有價值球員（MVP）表示，「球團部分要如何處理，正在等待聯繫」。他說，「我認為大家都還在這個階段，之後才會決定未來的事情」。根據《中央社》報導，消息人士透露，關於大谷參加WBC，道奇方面的3名日本選手的態度並不積極，不過大谷先前常常說，「能入選（日本隊）的話，是光榮的事情」，即透露有意出賽。

（圖片來源：大谷翔平IG）

