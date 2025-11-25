大谷翔平宣布回歸WBC！明年東京巨蛋迎戰中華隊 「台日首戰」將成焦點

（記者石耀宇／綜合報導）日本球星大谷翔平（Shohei Ohtani）於今（25）日在個人Instagram上正式宣布，將代表日本隊出戰2026年世界棒球經典賽（WBC）第三度披上國家隊戰袍。大谷表示：「能再次代表日本出賽，我感到非常榮幸與興奮。」

圖／大谷翔平宣布將代表日本隊出戰2026年世界棒球經典賽。（翻攝 instagram／shoheiohtani）

大谷在貼文中，先使用英文向全球支持者問候，提到自己剛結束一段難忘的球季，接著承諾將更加努力；隨後他以日文補充：「能再次披上日本隊戰袍，是我人生中的巨大榮譽。」並傳達他對國家隊使命的期待。

同時，貼文附上多張圖片，包括2023年經典賽日本隊奪冠的瞬間、大谷披著日本國旗的畫面，以及他投球、揮棒的專業表現照，更標示「2026 WBC」圖卡，象徵其已正式加入日本隊備戰名單。

圖／大谷翔平在貼文中向全球支持者問候。（翻攝 instagram／shoheiohtani）

值得注意的是，大谷曾在2023年經典賽中，以打者與投手雙向身份出戰，並率隊奪冠、榮膺大會MVP。那屆賽事他打擊率 .435，再加上投球防禦率 1.86、2勝1救援，成為經典賽史上的關鍵人物之一。

此次宣佈參賽，使得日本隊聲勢再度上揚，也為中華隊與日本隊於3月開戰的比賽增添高度關注。球迷普遍預期，大谷若以「二刀流」身份出征，將成為整屆經典賽最具話題的焦點之一。

圖／「2026 WBC」圖卡。（翻攝 instagram／shoheiohtani）

同時，這則消息也引發國際媒體廣泛報導。不少外電指出，雖然大聯盟／道奇隊可能考量其體能負荷，但只要大谷無傷、日本與其俱樂部協調成功，他參賽將為 WBC 帶來前所未有的影響力。

日本隊將於2026年3月6日在東京巨蛋迎戰中華隊，所在的C組還包括韓國、澳洲和捷克隊，可預期屆時在東京巨蛋的首戰，也將成為國際棒壇焦點之一。

