大谷翔平將對戰中華隊！李洋：運動員都竭盡所能

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。（圖／美聯社）





日本球星大谷翔平明年將對戰中華隊，運動部長李洋今（26日）首度到立法院教育及文化委員會進行業務報告，對此表示，相信每一位中華隊隊員都會在比賽中竭盡所能。

大谷翔平確定參戰明年舉辦的世界棒球經典賽，將在3月6日對戰中華隊，李洋被問及大谷翔平對戰中華隊時，李洋回應，相信每一位中華隊隊員都會在比賽中竭盡所能，儘管部分聲音認為中華隊衛冕機率不高，但他希望每一位運動員都拿出最好的態度與實力，拿到最好的成績。

今日是李洋上任後，第一次到委員會備詢，李洋表示他昨日非常早睡，大約9點就已經休息，今日上午5點多左右起床，希望可以用最好的狀態將運動部的消息完整呈現。

李洋進行業務報告時，看起來略顯緊張，上台前一度猶豫要不要跟主席打招呼，主席民眾黨立委劉書彬則輕鬆表示「沒關係，每個人都有第一次（備詢）」，現場氣氛相當融洽。

