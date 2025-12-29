大谷翔平對二刀流有覺悟！坦言自己不再年輕

明年即將邁入32歲的大谷翔平，在NHK專訪時坦言，接下來賽季有可能是二刀流的最後機會。

洛杉磯道奇巨星大谷翔平，2025年賽季回歸二刀流身分，並且率隊實現二連霸。然而大谷在受訪談到二刀流身分的生涯時坦言道：「目前大概是最後一次機會了吧。」這番話讓外界更加關注他在2026賽季的表現。

大谷本季在復健後重返投手丘，繳出防禦率2.87、62次三振的成績，同時在打擊端轟出55支全壘打、146分打點，締造史上首見「50轟50K」的壯舉，並以全票之姿奪下生涯第4座年度MVP。

廣告 廣告

大谷並在季後賽國聯冠軍賽G4，創下史無前例的先發6局無失分、單場三響砲的史詩級表現。

本季同時也是他職業生涯第4次手術後迎來的球季，隨著年齡增長，大谷也對於二刀流有所覺悟，他直言：「年齡逐漸從中堅走向老將的情況下，如果未來再度面臨手術並需花費一年半復健，重返二刀流將不再現實。」

2026賽季逼近，大谷翔平的「最後二刀流」宣言，也讓外界更加關注這位棒球巨星是否能再度締造驚人紀錄，並為二刀流時代畫下完美句點。

美國職棒大聯盟（MLB）官網近日公布「2026賽季十大球星」名單，從新生代新秀到成熟巨星皆入列，包括Aaron Judge、Juan Soto、Bryce Harper等人。

最受矚目的焦點依舊是道奇隊的日本球星大谷翔平。官網作家Will Leitch強調，只要大谷還在大聯盟，每一天都會是話題核心。