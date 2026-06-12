大谷翔平左膝痠痛暫掛免戰牌 道奇教頭曝最新復出時間

洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平。圖／東方IC

洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平因左膝痠痛，將缺席今（13日）的先發打線。由於大谷近期投打兩端皆逐漸步入巔峰狀態，這次突如其來的傷勢無疑為道奇隊的戰力佈局投下一枚震撼彈。

大谷在昨日作客匹茲堡的比賽中，就因球團稱之為「左膝發炎」的狀況提前退場。道奇隊隨後前往芝加哥，準備與白襪隊展開跨聯盟系列賽。總教練 Dave Roberts 受訪時表示，出於保險起見，大谷今日不會在板凳待命，但期盼這位強打能在明日或後天的比賽中以指定打擊身分回歸。

影像檢查無大礙 盼下週主場登板

令球迷稍微安心的是，Roberts 透露大谷的膝蓋影像檢查結果並無大礙。目前球團的計畫是讓他按正常輪值休息，預計下週四（18日）回到洛杉磯主場，掛帥先發迎戰坦帕灣光芒隊。由於左腿是大谷投球時的落地腳，同時也是打擊時負責蓄力、產生爆發力的後腳，任何傷勢都可能對其「二刀流」表現造成嚴重干擾。

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大谷自5月13日以來手感發燙，在118個打席中繳出打擊率4成12、上壘率5成08、長打率7成53的鬼神數據，並敲出7發全壘打。投球方面，他先發11場防禦率僅1.06，若非投球局數還差2局，他將空降國家聯盟防禦率王寶座。今日的比賽由 Santiago Espinal 頂替指定打擊，而左外野手 Alex Call 則扛下開路先鋒重任。



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